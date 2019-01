Aquest 2019 seguim lluitant per vosaltres: Carme, Dolors, Oriol, Raül, Jordis, Quim, Joseps, Clara, Marta, Meritxell, Toni, Lluís, Anna, Tamara i Adrià. La vostra llibertat és la del poble de Catalunya #FreeTothom a>

A post shared by Carles Puigdemont (@carlespuigdemont) on Dec 31, 2018 at 11:21am PST