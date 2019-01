100 días sin Pablo Iglesias: los desafíos que esperan a Montero y Echenique

El pasado 20 de diciembre, Pablo Iglesias se despedía del Congreso de los Diputados "hasta abril". El líder de Podemos estará apartado de la actividad política tras repartirse con Irene Montero la baja por el nacimiento de sus mellizos.

Iglesias se marcha en un momento crucial para el partido morado en el que la propia Montero y el secretario de Organización, Pablo Echenique, tendrán que tomar las riendas de una formación que se encuentra en horas bajas. En los próximos meses, la número dos y el tres de Podemos tendrán que afrontar importantes retos como hacer cumplir el pacto al que llegaron con Pedro Sánchez, frenar guerras internas territoriales y preparar el partido para las elecciones municipales, autonómicas y europeas de 2019.

Cuatro meses para prepararse para el 26M

Irene Montero y Pablo Echenique tienen cuatro meses para recomponer el partido en territorios como La Rioja, Navarra o Cantabria de cara a las elecciones europeas, municipales y autonómicas de mayo de este año. En esos lugares, se abrieron batallas judiciales en las primarias y parte de las direcciones locales no responden a las órdenes que llegan desde la cúpula morada.

Los problemas no acaban en esas comunidades. La complicada relación de la dirección de Podemos con Manuela Carmena es el otro gran escollo al que tendrán que hacer frente en estos 100 días. Tras la suspensión de militancia de Rita Maestre y otros cinco concejales más, tienen que reconducir su estrategia de cara al 26 de mayo. Se esperan también diferencias con Iñigo Errejón, candidato a la Comunidad de Madrid, ya que no está dispuesto a someterse sin protesta a las directrices de Montero y Echenique.

El pacto con Pedro Sánchez

Otro de los retos a los que se enfrentarán Montero y Echenique es hacer que el Gobierno cumpla con los acuerdos a los que llegó con Podemos en su pacto presupuestario. El año 2018 no acabó muy bien en este sentido. Pablo Iglesias denunció en Twitter el pasado 29 de diciembre que "entre las medidas pactadas, que el presidente del Gobierno firmó personalmente ante la prensa, se encontraban varias dirigidas a reducir el precio de los alquileres y facilitar el acceso a la vivienda". "Pasadas unas semanas", decía el líder de Podemos "hemos visto cómo alguna de esas medidas se ha hecho realidad, pero observamos con preocupación cómo otras han quedado paralizadas por disputas dentro del Consejo de Ministros".

"El presidente del Gobierno debe poner orden y cumplir con los acuerdos que firmó con Unidos Podemos para que la vivienda sea accesible para el conjunto de la ciudadanía. Si no cumplen no podrán contar con nuestros votos para sacar adelante sus decretos. Pacta sunt servanda", añadía Iglesias.

En el mes de octubre alcanzamos una serie de acuerdos con el Gobierno de cara a los Presupuestos Generales del Estado. HILO👇🏽 — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 29 de diciembre de 2018

Las encuestas

Las encuestas también están en el punto de mira de Podemos. El partido morado posee sondeos propios que le dan entre un 17 y un 18% de apoyos pero las últimas publicadas, como la de Sigma Dos para El Mundo, les sitúan en el 15,8%.

Otro de los retos de Montero y Echenique será que no bajen estos porcentajes de apoyo para que en las próximas elecciones autonómicas, municipales y europeas no cunda el desánimo entre sus bases y no se repita el escenario de las andaluzas del pasado diciembre en las que perdieron 300.000 votos.