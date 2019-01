El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha avisado este jueves al PP de que el acuerdo programático cerrado con el PP en Andalucía estará roto si acaba aceptando cambiar su contenido para atender las demandas que VOX ha puesto encima de la mesa, como la eliminación de las ayudas a la violencia de género.

En declaraciones a Europa Press, Villegas ha puesto en valor las 90 medidas pactadas con el PP y ha insistido en que cualquier cambio de ese pacto, sin el acuerdo con Ciudadanos, supondría su "ruptura", sobre todo, teniendo en cuenta el asunto que el partido de Santiago Abascal pretende cambiar. "Es inaceptable pretender que no se luche con todas las formas posibles contra la violencia machista", ha dicho.

En todo caso, el dirigente de la formación naranja confía en que el PP no se avendrá a negociar con VOX ninguna reforma teniendo en cuenta que ambos partidos defienden que ese acuerdo está cerrado y que serán las demás fuerzas políticas los que tendrán que decidir si lo apoyan o no, esto es, "si quieren o no que Andalucía sea ingobernable".

"Hemos cerrado un buen acuerdo de gobierno, y vamos a ver si concretamos el pacto también con la fórmula de gobierno más adecuada y eficaz, pero lo pactado no podemos ahora ir modificándolo cada uno por nuestro lado", ha insistido.

Ningún punto es negociable

Y mucho menos, ha añadido, para cambiar el compromiso en la lucha contra la violencia de género que se incluye en el referido acuerdo porque cada mujer maltratada o asesinada pone de manifiesto la necesidad de "más recursos" y medidas "distintas" a las que se han puesto hasta ahora para que el combate contra esa lacra sea "eficiente". "Eso no es negociable, pero es que ningún punto de pacto (andaluz) es negociable", ha avisado.

Estas palabras de Villegas llegan el mismo día en que el líder de VOX, Santiago Abascal, ha insistido en advertir de que si PP y Ciudadanos quieren recabar su apoyo en la investidura de Juanma Moreno como presidente de Andalucía tendrán que sentarse a negociar medidas, entre ellas las relativas a la violencia de género que, según ha apuntado, son las mismas que proponía la formación de Albert Rivera Ciudadanos en 2016.