Otro efecto VOX: progres y podemitas huyen despavoridos de los grupos de wasap

El Mundo continúa con encuestas. "La mitad de los votantes del PSOE rechaza dialogar con Torra y pide aplicar ya el 155". Según el editorial, esto explica "el duro revés del partido en las andaluzas y por qué fue tan abultada la abstención entre los simpatizantes de esta formación". "Sánchez ha fracturado en dos a su partido", los socialista de toda la vida y los podemizados. "Por ello, la desmovilización en la izquierda es muy grande y el centroderecha, tras la espectacular irrupción de Vox, se consolida como bloque para la gobernabilidad en toda España". Pues según cuenta Ketty Garat en Libertad Digital, los socialistas están como unas castañuelas, felices como perdices. En fin, cuando Pedro Sánchez tenga a bien devolvernos la voz secuestrada veremos quién tenía razón.

El País dice eufórico que "Las exigencias de VOX abren un foco de inestabilidad en la alianza de la derecha". ¿Pero no había dicho VOX que ellos no serían un problema para el cambio en Andalucía? Pronto empiezan a faltar a su palabra. Podemos, como siempre, se sale de madre y dice que los de VOX son cómplices de los asesinos de mujeres. ¿Hay alguien en esta formación con la capacidad de pensar antes de soltar la primera estupidez que se le viene a la cabeza? Luz Sánchez-Mellado nos cuenta que se ha tenido que salir de un par de grupos de wasap porque la peña se ha vuelto facha. "No aguantaba un minuto más tamaño bombardeo. Barbaridades sobre inmigrantes, feministas, homosexuales, mendigos, indepes. Bravatas racistas, machistas, homófobas, clasistas. Soflamas supremacistas de toda supremacía hechas por personas a las que conoces, aprecias y a veces, admiras", qué horror, pero cuánto facha hay por ahí, ¡y yo sin saberlo! Con el año nuevo le ha llegado el arrepentimiento, "he cometido un error" y ha decidido rectificar. Porque "en vez de rebatirles, los enterados", ella, por supuesto, "les castigamos con el látigo de nuestra indiferencia y nuestro desprecio. Porque son unos incultos, unos fachas", hay que educarlos, domesticarlos. Así que ha decidido volver. "Conviene saber por dónde van los tiros antes de que nos den en la cabeza. Y en las urnas". Ay, amiga Luz, si tu supieras cuántos han tenido que sufrir eso mismo cuando llegaron los podemitas -y aún hoy- . Amigos podemizados, familiares podemizados, y encima con el plus de su intolerancia hacia el que piensa diferente y con un Amado Líder elevado a los altares. Ni te imaginas qué cruz, cuanto silencio para no liarla.

ABC dice que "la igualdad autonómica descarrila en Extremadura". Mientras los pobres extremeños van prácticamente en carromato, "Cataluña tiene conectadas por AVE sus cuatro provincias". Y eso que gobierna el PSOE. El editorial lanza un aviso a VOX, que no se le suban mucho los humos. Que puede que tengan razón en algunos aspectos en la ley de género, pero que "todos los errores de la política contra la violencia machista -a cuyos lomos se ha subido la ideología de género- no se arreglan obstaculizando la investidura de Juan Manuel Moreno", que no se comporten como chiquillos. Y les da dónde más les duele. "El papel de VOX no debería ser un trasunto en Andalucía del que juegan las minorías nacionalistas en el parlamento nacional, consistente en demandar efectos políticos superiores a los que corresponderían por su representación electoral". Que no se suban a la parra, en definitiva.

La Razón también lleva su semanita de encuestas. "La mayoría de los votantes del PP y Cs apoyan pactar con VOX". Esto ya lo hemos leído antes, no sé si en este periódico o en otro, pero se empiezan a repetir más que un gazpacho. Es el único periódico que lleva en su portada el tema Zaplana. "Unidad de los médicos: Zaplana puede morir si vuelve a la cárcel". Martín Prieto flipa con la juez Rodríguez Villa que "insiste en sacarle del hospital y reingresarlo en Picassent desoyendo a todos los hijos de Hipócrates. Incluso prohíbe a la esposa dormir en la habitación ni a Zaplana recibir al cardenal Cañizares o al capellán. ¿Quién es el responsable? El Consejo General del Poder Judicial". ¿Esta juez no debería pasar un examen psiquiátrico? Si Zaplana muere por su empecinamiento que luego no se quejen cuando les acusen, a ella y a los que tienen en su mano poner freno a este desatino, de haber aplicado la pena de muerte encubierta.