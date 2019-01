Abascal y Rivera llegan ‘a las manos’, Moreno intenta separarlos y Susana se desternilla

El Mundo dice que "El PP ofrece a VOX dar ayudas a hombres por violencia doméstica". Pues les va a salir baratito, el problema de los hombres no está en la violencia doméstica, está en los juzgados. Además "plantea ampliar la cobertura a todas las víctimas, incluidos niños, ancianos y varones agredidos por mujeres". ¡Eh! ¿Y qué pasa con los perros, los gastos, los burros, los hamster, los gorriones...? Estamos que lo tiramos. El editorial se muestra muy crítico con VOX. "El órdago lanzado por la formación de Abascal a cuenta de la violencia de género constituye un error tanto en las formas como en el fondo (…) Vox debe entender que la prioridad debe ser relevar a los socialistas. Los ciudadanos andaluces no entenderían que Vox impidiera el cambio que abriría la posibilidad de liquidar el régimen corrupto y clientelista larvado por el PSOE a lo largo de casi cuatro décadas". Santiago González pone el dedo en la llaga. Lo que ocurre es que Abascal está hasta las narices de los "insultos y menosprecios" de Ciudadanos, que podían ser un poco más sutiles es sus muestras de asquito al partido al que están pidiendo sus votos. "Abascal amenaza a Ciudadanos con una patata en el culo del candidato del PP" mientras Juanma Moreno se tira de los pelos. Admitiendo que Abascal tiene razones para cabrearse con los de Rivera, "debería comprender que no puede echar órgados al buen tuntún" y "no debería comprometer su éxito con una repetición electoral". Menudo regalazo para Susana el día de Reyes. Claro, que a la larga para Vox podría ser carbón, y no del dulce. No estaría de más recordar lo que le pasó a Podemos cuando Iglesias se puso chulo pidiendo el oro y el moro a Pedro Sánchez.

El País dice que "La presión de VOX abre las primeras fisuras en el PP y Cs". Qué chupi, ¿eh? Con un par, Jorge M. Reverte acusa a VOX nada menos que de "revivir la guerra civil con su programa". "En cada página, hay propuestas para que los españoles se vuelvan a liar a garrotazos". ¿Pero este tío qué dice? Fue primero Zapatero, y después Podemos y Pedro Sánchez los que alientan la guerra civil todos los días, a todas horas. Viven de eso, de hecho. Los de Vox, dice, son unos "salvajes" que dicen que "los hombres tienen razones para aporrear a las mujeres". Hala, Abascal, ya puedes extender la denuncia por injurias. Con las indemnizaciones te pagas la campaña en Andalucía.

ABC hace encaje de bolillos. "VOX evita romper en Andalucía con PP y Cs pese a la ausencia de negociación". "Cedería los diputados justos para la investidura pero exige un gesto". No especifica qué gesto ni a quién se lo pide, pero tal y como andan las cosas yo no arriesgaría, el gesto podría ser una peineta. Carlos Herrera, de hecho, les aconseja a los de VOX que se apeen del burro, que a Rivera "lo que de verdad, de verdad, le gustaría es gobernar con el PSOE en todas partes" y les importaría un bledo que se repitieran las elecciones. "A la gente de Rivera le gustaría presumir de una integridad progre que a veces le restan sus pactos con los populares y no se sentiría especialmente perjudicado ya que mostraría las credenciales de no haber consentido ceder ante la llamada ultraderecha". Vamos, se licuan de sólo pensar en los halagos que recibirían en La Sexta, El País…, aunque que no se hagan ilusiones, más pronto que tarde volverían a ser los falangitos. Por tanto, Herrera intenta hacer entrar en razón a VOX. Pueden "hacerse los machotes", pero "no pueden pasar por ser los causantes de una repetición de elecciones. Hasta los más intensos seguidores de VOX saben que no puede ser quienes impidan el desalojo socialista" por una rabieta. "A esta hora el socialismo andaluz se está frotando las manos pensando que algo ha conseguido con la demonización de VOX, nada menos que impedir un acuerdo que haría de ellos materia del pasado". ¿Y el PP? Pues los pobres están ahí viendo cómo se les escurre de las manos (otra vez) la posibilidad de gobernar en Andalucía. "Al PP le coge en el centro de la diputa, así que tendrá que hacer un esfuerzo imaginativo. Suerte". Eso, a ver si los Reyes se portan bien con ellos, que han tenido un año mu malito, y les traen el Palacio de San Telmo sin muchos quebraderos de cabeza. Que al correcaminos Casado le va a dar algo.

La Razón asegura que "PP y Cs descartan que VOX fuerce otras elecciones". Que "Abascal va de farol". Yo no provocaría mucho, no está el horno p’a bollos. Marhuenda también le un capón a los de Abascal. "Vox no puede frustrar el cambio. Poner en duda el acuerdo alcanzado entre PP y Cs para el futuro gobierno de Andalucía utilizando el pacto contra la violencia machista demuestra inexperiencia política y algo de soberbia (…) En su mano está, pero se corre el riesgo de impedir un cambio histórico que en estos momentos es necesario". Hay que ver la que puede liar uno con 12 escaños. Y El Submarino nos trae una gran noticia. Irene Montero vuelve para rescatarnos. "Irene Montero reaparecerá el próximo 9 de enero en un acto con el foco puesto en las mujeres". Que deja a sus niños por nosotras. Gracias Irene, estaríamos perdidas sin ti.