El PSOE cree que el CIS es la "encuesta más creíble" porque "no hay trampa ni cartón"

No hay ni un ápice de autocrítica ni vacilación en el PSOE ante las críticas de demóscopos y partidos por el nuevo cambio de metodología del CIS de Jose Félix Tezanos. La publicación del último barómetro que ha sido calificada de "broma" por la formación de Ciudadanos ha sido defendida por el secretario general de los socialistas en el Congreso de los Diputados, Rafael Simancas, para quien las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) son las más fiables y no tienen "trampa ni cartón".

En declaraciones difundas por la dirección federal del PSOE, Simancas asegura desde Ferraz que "estas encuestas son las más legítimas y las más creíbles que se hacen. Más de 3000 entrevistas mensuales. Aquí no hay cocina, aquí no hay carta ni cartón, aquí no hay estimación. Se dan a conocer las respuestas directas que los ciudadanos dan a los encuestadores, el PSOE es la primera fuerza y Pedro Sánchez el líder más valorado".

Los socialistas no sólo dan plena credibilidad al trabajo demoscópico que firma Tezanos sino que creen incluso que se queda corto, tal y como desvelaron fuentes gubernamentales a Libertad Digital el pasado lunes cuando auguraban que el PSOE no está en el 28,9% de voto que augura el CIS sino en el 30% de estimación de voto y entre 1240 y 140 escaños. En la convicción de los socialistas está el hecho de que la irrupción de VOX es lo que más moviliza al electorado socialista que ha ‘despertado’ tras la debacle andaluza.

Motivo por el que pretenden tensionar focalizando en la formación de Santiago Abascal la nueva amenaza democrática española como intentó hacer este viernes Rafael Simancas. "Nos preocupa la subida en apoyo del partido franquista VOX. Y nos preocupa que 43 años después de muerto el dicatdor Franco haya partidos en la derecha española que blanquean a la extrema derecha. PP y Ciudadanos parecen dispuestos a blanquear a un partido franquista, machista, xenófobo y antieuropeo".

Una preocupación que hizo extensible a PP y Ciudadanos porque "nos preocupa en relación a las mujeres" después de que el PP se abra a extender las ayudas a los hombres víctimas de "violencia doméstica". "Quiero anunciar que el PSOE está recabando apoyos de los grupos parlamentarios para convocar el pacto contra la violencia de género. El señor Casado asume el discurso machista de VOX. Hablar de violencia doméstica es alimentar el discurso de la extrema derecha. No se puede estar a la par con VOX y con el 8 de marzo. Hablar de violencia doméstica es retrotraer a la violencia familiar", señaló Simancas.