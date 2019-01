La peculiar prisión de los golpistas catalanes

Superados ya los efectos de la supuesta huelga de hambre, los presos encausados por el golpe de Estado separatista preparan el juicio con sus abogados en medio de un carrusel de mítines a las puertas de la cárcel, visitas, espectáculos teatrales y musicales y reuniones de alto nivel. La agenda de los encarcelados en la prisión de Lledoners está repleta también de encuentros políticos para ultimar gestiones que ya no se podrán llevar a cabo cuando comience el juicio y sean trasladados a Madrid,

Oriol Junqueras dirige ERC desde la cárcel, ha designado candidato a la alcaldía de Barcelona a Ernest Maragall, nombrado a su sustituto al frente de la consejería de Exteriores, Alfred Bosch. Él mismo concurrirá como número uno republicano en las próximas elecciones europeas y estará acompañado de Diana Riba, esposa del también preso Raül Romeva,

Quien también ha decidido dar un paso al frente electoral para la alcaldía de Barcelona es Joaquim Forn, exconsejero de Interior de la Generalidad que había anunciado al juez Pablo Llarena al comienzo de la instrucción que su intención era la de dejar la política. De hecho, renunció al acta de diputado. Sin embargo, las circunstancias de los independentistas encarcelados cambió mucho a partir de su traslado a prisiones catalanas, cuya competencia es de la Generalidad. Prueba de ello es que han llegado a atender más de veinte visitas al día mientras en la explanada de Lledoners se han celebrado mítines, conciertos y hasta un cotillón de Nochevieja para acompañar a los líderes separatistas que reciben constantes muestras de afecto y apoyo y difunden a través de sus cuentas en redes sociales tanto sus actividades cotidianas como las visitas o actos de relieve intramuros.

De Dagoll Dagom a Guardiola

En los últimos tres meses han podido asistir en la cárcel a representaciones de teatro de Dagoll Dagom, Alberto San Juan y Silvia Bel, actuaciones musicales de "Gossos", el cantautor Roger Mas y el compositor Jordi Savall, a la proyección de la última película de Marc Recha y Sergi López con la presencia de ambos. También ha recibido clases de cocina a cargo de Ada Parellada o mantenido encuentros con famosos afectos a la causa separatista como el entrenador Guardiola. Las principales autoridades eclesiásticas han visitado a tan distinguidos presos, si bien de forma discreta, y no hay alto cargo nacionalista o podemita que no se haya fotografiado a las puertas de Lledoners. Junqueras ha negociado incluso sobre el apoyo de ERC a los Presupuestos Generales del Estado con Pablo Iglesias.

Rull, campeón de ping-pong

Pero los presos de Lledoners no sólo se dedican a la política y el ocio. También hay espacio para el deporte. Prueba de que ya han superado los efectos de las restricciones alimentarias que se impusieron algunos de ellos durante un par de semanas es que Josep Rull ha ganado el campeonato de ping-pong de la cárcel organizado por la federación catalana de tenis de mesa, según apuntaba el interesado en un mensaje de Twitter.

Los presos afrontan el juicio, afirman, con serenidad y firmeza, lo que no obsta para que hayan elevado el tono conforme se acerca la vista. Han pasado de los acatamientos de la Constitución y los conatos de arrepentimiento en sus primeras declaraciones ante los jueces Lamela y Llarena al desafío en toda regla. En su última entrevista, publicada en el digital nacionalista El Mon, Rull afirmaba que "supongo que el prevaricador Llarena se sentirá feliz cuando me pierda el día de Reyes con mis hijos".

"No nos condenarán por rebelión"

El presidente de la Sala que juzgará a los golpistas, Manuel Marchena, también es objeto de las descalificaciones de los procesados. Jordi Sànchez, líder de la "huelga de hambre" de los presos de Puigdemont, considera que su actuación "será parcial y partidista" y se preguntaba en un mensaje en Twitter si el juez podrá mirarle a los ojos cuando esté sentado en el banquillo de los acusados

Sànchez es el preso que más previsiones ha hecho sobre el juicio. Está convencido de que no les condenarán por rebelión. En plena protesta alimentaria lanzó el siguiente mensaje: "Me jugaría una cena a que no nos condenarán a 17 años. Nos acusan de rebelión para mantenernos ahora en la prisión y humillarnos en el juicio con el traslado diario de la prisión al Supremo". "Que sean injustos no quiere decir que sean imbéciles. Nos acusan de rebelión para tenernos en prisión. No necesitarán la condena por rebelión para mostrar su poder", manifestaba el pasado 26 de diciembre en otro mensaje.

Que siguin injustos no vol dir que siguin imbècils. Ens acusen de rebel·lió per tenir-nos ara a la presó. La condemna per rebel·lió, no els caldrà per mostrar el seu poder #freetothom #absolució pic.twitter.com/RMHjNdTflt — Jordi Sànchez (@jordialapreso) December 27, 2018

La desunión entre separatistas también marca el "frente penitenciario". Junqueras, Romeva y Jordi Cuixart, el presidente de Òmnium, se abstuvieron de participar en el ayuno de Sànchez, Rull, Turull y Forn, mantienen las mismas diferencias que sus partidos y los equipos jurídicos sólo coinciden en que será un juicio político.

Juicio al Estado

El letrado de Jordi Cuixart, el exdiputado de la CUP Benet Salellas, quiere aprovechar el juicio para acusar al Estado de vulnerar los derechos humanos y su patrocinado descartó un pacto con Fiscalía en una reciente entrevista con El Periódico: "Esto ya no es una causa individual, es colectiva. Y asumo las consecuencias".

Raül Romeva, por su parte, escribía el pasado septiembre un hilo en Twitter en el que negaba legitimidad a los tribunales y afirmaba: "el juicio no debe ser visto como una meta o encrucijada. No lo es y no lo será. Fijarlo en el calendario como una cita decisiva, legitimarlo, es un error que consolidará la estrategia del Estado. Sin darnos cuenta la reforzaremos y la haremos triunfadora".

[MISSATGE DEL RAÜL] S'acosta un judici que no serà just i que, per tant, no serà un judici. Cal que tothom en sigui conscient. Per poder compartir la reflexió, des de Lledoners, un fil. 👇🏼 1/8 — Raül Romeva i Rueda (@raulromeva) September 19, 2018

Las presas de ERC, la exconsejera de Trabajo, Dolors Bassa, en la cárcel de Figueras, y la expresidenta del parlamento, Carme Forcadell, en una prisión tarraconense, se mantienen al margen de las disputas de sus compañeros y no lanzan proclamas en las redes sociales. Se limitan a agradecer las muestras de apoyo.