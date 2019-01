La querella presentada por VOX contra Pablo Echenique por acusar a los de Santiago Abascal de "cómplices de violadores y asesinos", no ha hecho mella en el dirigente de Podemos que este martes se reafirmaba en sus palabras y daba un paso más asegurando que "cualquiera que legitime el discurso machista está siendo cómplice de la violencia machista".

Según Echenique, "la violencia machista no es aleatoria. No es porque alguien se vuelve loco de repente. El discurso machista está detrás de que haya más predisposición a cometer actos de violencia", ha asegurado en unas declaraciones en La Sexta.

El secretario de Organización de Podemos ha llegado a comparar su caso con el de aquellos que "legitimaban los asesinatos de ETA". "En tiempos pasados, hubo un problema de terrorismo, y cuando alguien públicamente legitimaba los asesinatos terroristas, se decía con total normalidad que estaba siendo cómplice de esos asesinatos".

Sin sorpresa

Echenique respondía así a las preguntas sobre una querella de VOX que ha dicho no le ha sorprendido ya que "es completamente normal que un partido neofranquista como es VOX, que defiende que las mujeres pierdan derechos y libertades, vaya contra una formación democrática como es Podemos, el partido que más defiende que se avance en libertades civiles en este país".

En Podemos están convencidos de que esta querella no llegará "a ninguna parte" porque las declaraciones de Echenique "no son un exceso dado que no significan que los dirigentes de VOX se hayan reunido en una habitación para planificar el delito".