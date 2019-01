El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha declarado en una entrevista concedida a Efe que el Consejo de Ministros aprobará este viernes el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de este año para que se inicie su tramitación parlamentaria, sin tener garantizados los apoyos necesarios.

"El planteamiento del Gobierno de España es presentar los presupuestos y los vamos a presentar en el próximo Consejo de Ministros del día 11 de enero, el próximo viernes; unos presupuestos para que España avance, continúe avanzando en política social, en crecimiento económico y en la creación de empleo y en la dignidad laboral. Por lo tanto, van a ser unos presupuestos cargados de sentido común y también de valores sociales que hacen falta en nuestro país", dice el líder del Ejecutivo.

Sánchez afirma que hablará "con todas las fuerzas parlamentarias, no solamente vamos a mirar a las fuerzas independentistas", y tiende "la mano también a Ciudadanos y al PP. Creo que es importante que estos buenos datos que hay de crecimiento económico y de creación de empleo se consoliden en el año 2019".

El presidente del Gobierno rechaza convocar elecciones generales por ahora y dice que su intención es la de "agotar la legislatura, llegar hasta el año 2020 y, sobre todo, modernizar nuestra economía, fortalecer la cohesión social y territorial de nuestro país y apuntalar la regeneración democrática de nuestro país".

Sobre las elecciones europeas, Sánchez ha dicho que en la lista del PSOE "habrá independientes, como los ha habido en el Gobierno de España y, por supuesto, en el mes de febrero será cuando decidamos las candidaturas". Preguntado por Josep Borrell, el líder del Ejecutivo responde que cree "que es un extraordinario ministro de Asuntos Exteriores y podría ser también, lógicamente, un extraordinario candidato a las elecciones europeas. Pero insisto, hay muchas más personas".

Sánchez, el liberal

Además, el presidente del Gobierno manifiesta su aspiración de "representar" a la "corriente liberal" española: "Yo creo que el haberse echado en brazos de VOX por parte del señor Rivera y Ciudadanos deja huérfano al liberalismo en España y lo que quiero decirles es que yo también aspiro a representar no solo a la parte socialdemócrata en nuestro país, sino también a esa corriente liberal que representa tolerancia, que representa el respeto a las minorías, los derechos, las libertades y que están poniendo en cuestión determinadas formaciones con las que está pactando Ciudadanos".

Cuando el periodista le pregunta "qué diferencia hay entre tener votos de VOX para una investidura y tenerlos de Bildu", el presidente sale por peteneras y dice que "no es lo mismo una moción de censura que una sesión de investidura, y lo estamos viendo ahora".

"La moción de censura solo tuvo un mandato, la regeneración democrática. Habrá que preguntarle al PP por qué no asumió en primera persona la dimisión del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que yo le pedí, le insté que dimitiera para frenar la moción de censura. Y en segundo lugar habrá que preguntarle a Ciudadanos, un partido que nació supuestamente para la regeneración democrática, pero que no sólo en España, también en regiones como Madrid o Murcia, cuando se ha planteado una moción de censura, siempre ha optado por seguir apuntalando al Partido Popular", agrega.

El Falcon

Sobre el uso abusivo del avión oficial, Sánchez dice que el suyo "es un Gobierno que no solamente ha aplicado la transparencia a su Gobierno sino que ha cumplido con una ley aprobada por la anterior administración. Se sabe cuál es el patrimonio, los bienes de todos y cada uno de los altos cargos de esta administración y de la anterior". "Lo que subyace en el fondo, como en otras muchas cosas, es el planteamiento de no reconocer la legitimidad del actual Gobierno. El planteamiento patrimonialista que tiene la derecha y el conservadurismo en este país de que solamente puede gobernar el PP y todo lo demás que gobierne no es legítimo. Yo, lógicamente, cuestiono ese planteamiento que hace la derecha", añade.

Sobre si se arrepiente de ese uso concreto, el líder del Ejecutivo señala que lo que ha hecho "ha sido cumplir con las estrictas normas de seguridad que nos ha planteado la dirección de seguridad de La Moncloa. No solamente por mi parte sino por el conjunto de presidentes que me ha precedido. Esto va a seguir siendo así. Antes, en el presente y en el futuro".