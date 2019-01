Tufo machista en 'El País': "A Vox le votan las mujeres más dependientes, vulnerables y desprotegidas"

El Mundo dice que "Cs filtra el reparto con el PP de la Junta ignorando a Vox". Curiosamente, el editorial no hace ningún reproche a Ciudadanos por esta falta de elegancia, al contrario, se felicita de que "el cambio en Andalucía se va materializado", que "PP y Cs han logrado cerrar un ambicioso plan de regeneración" y tal. "Una vez fijado el programa, procede determinar a los agentes encargados de llevarlo a cabo. La correlación de fuerzas aconseja una coalición entre PP y Cs", dice ignorando totalmente a Vox. Incluso insinúa que si el cambio se frustrara será la culpa de Abascal. "Hasta la fecha, ni a Juan Manuel Moreno ni a Juan Marín se les puede reprochar que sus intereses personales o partidistas hayan puesto en peligro la sintonía necesaria para concretar el cambio político". Eso sí, no menciona a Vox en todo el editorial, como si no existieran.

El País dice que "el PSOE y Cs recrudecen la batalla por el centro político". ¿El PSOE de Sánchez, Otegi, Torra y Pablo Iglesias quiere ser el centro? Para partirse. Cada día este periódico nos ofrece alguna nueva prueba de que han perdido por completo la vergüenza. El artículo que hoy firma Enrique Gil Calvo es tan insultante y denigrante hacia las mujeres que produce náuseas. Dice este tipo que PP y Vox "proclaman el despertar del macho alfa poderoso y en lucha: un tipo duro, amenazador y desafiante, que se ofrece como proveedor de protección y seguridad. De ahí que también les voten la mujeres dependientes más vulnerables y desprotegidas". Vaya, vaya, este machito paternalista se permite dictar a las mujeres lo que tienen que votar para ser libres. Díganos, Calvo, ¿a quién tenemos que votar para que usted quede satisfecho? Si eso, le dejamos que meta usted la papeleta en la urna, como hacían antes los maridos con sus esposas. ¿O prefiere retirar el voto a las mujeres por si acaso? Menuda chulería y falta de respeto. ¿Y estos son los feministas?

ABC dice que "el Reino Unido ya ensaya un Bréxit caótico". Sobre Andalucía opina Hermann Tertsch, que aconseja a Vox "no frustrar el poderoso mensaje de esperanza para toda la nación" que ha dado el resultado de las urnas. Y les consuela con que "deberían saber que las ofensas a Vox siempre benefician al ofendido". "Es probable que los gestos inequívocos de denuncia política de Vox, parejos a su generosidad al dar a quien le ofende unos votos necesarios para abatir al corrupto socialismo andaluz, le suponga un rédito mayor a ese partido que a Ciudadanos su altanería". En fin, es de buenos cristianos poner la otra mejilla, Dios les recompensará. Todo por la patria.

La Razón lleva unas declaraciones del PP. "O se impone el sentido común o la testosterona frustra el cambio". El PP les ha dicho a los de Vox que abandonen toda esperanza, que ni ley de violencia ni foto con Ciudadanos, que esto son lentejas. "La situación es de incertidumbre máxima. No saben por dónde pueden salir, si van a optar por echarse al monte" porque están "inflados de éxito". Emoción hasta el último momento. Abel Hernández dice que esto no ha hecho más que empezar, que "la cercanía de las urnas anima el cotarro político y descompone al personal. Cada partido se dispone a defender su territorio con falsas promesas y el cuchillo entre los dientes (…) Vienen turbulencias". Bueno, Abel, en los últimos años hemos repetido elecciones varias veces, hemos visto un golpe de Estado, hemos visto nacer partidos como setas. Turbulencias a nosotros.