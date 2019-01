Sánchez anunciará inversiones "importantes" en Cataluña para aprobar sus PGE

Han sido meses especulando sobre la posibilidad de que Pedro Sánchez se guardara un as bajo la manga y éste podría tomar forma el próximo sábado. El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE intervendrá el sábado en su primer acto de partido del 2019 en Barcelona y hará un "anuncio importante", según ha avanzado este miércoles el primer secretario del PSC, Miquel Iceta.

En una intervención en el parlamento catalán, Iceta ha adelantado que el presidente Sánchez pondrá sobre la mesa "otro gran argumento" para lograr el apoyo de los partidos independentistas a unos Presupuestos Generales del Estado en los que "por primera vez después de mucho tiempo, Cataluña será tratada con justicia en lo referente a nivel de inversión pública del Estado" y que se incluirá en los PGE que se aprobarán este viernes por el Consejo de Ministros.

El anuncio, por tanto, se dará a conocer al tiempo en la publicación en el BOE del proyecto de ley de Presupuestos y en el acto en Barcelona con el que Sánchez abrirá el curso político de 2019. A las 12 de la mañana en el Centro de Convenciones de Barcelona, el jefe del Ejecutivo pondrá voz a esta "importante" partida en materia de inversiones para Cataluña con la que aspira a convencer a los independentistas catalanes para que den luz verde a sus cuentas públicas. Según Iceta, "estamos defendiendo unos presupuestos de los que sabemos muchas cosas, pero aún no todas. Y es lógico que sea así porque el proyecto de PGE será aprobado por el Consejo de Ministros del viernes".

Algo que implica que habrá sorpresas que podrían revertir la situación de rechazo en la que se han instalado ERC y PDeCAT, formación ésta última que ha convocado para el 15 de enero una Ejecutiva extraordinaria en Waterloo y que este martes anunció que "a día de hoy presentarían una enmienda a la totalidad de los PGE". ERC es algo más favorable a un cambio de posición si bien éste no se ha producido aún.

En la formación republicana lo fían todo a un gesto político del Ejecutivo aunque ya no explicitan la exigencia de libertad de los presos. "Si el Gobierno se mueve, nosotros nos moveremos; si el Gobierno no se mueve, nosotros actuaremos en consecuencia. Ellos lo saben. Les hemos dicho en privado y en público siempre lo mismo. Es cierto que todavía no se han movido. Es posible también que no se muevan pero, si no se mueven, nosotros tampoco", ha advertido Joan Tardá en los pasillos del Congreso.