Díaz Ayuso: "¿Quién dice que VOX es extremo? ¿La Sexta y Podemos?"

La vicesecretaria de Comunicación del PP, Isabel Díaz Ayuso, ha salido en defensa del pacto de Gobierno en la Junta de Andalucía. En Es la tarde de Dieter, de esRadio, ha afirmado que "el acuerdo PP-VOX tiene ideas muy importantes que ha defendido en anteriores ocasiones Ciudadanos". Por ello, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de las tres fuerzas políticas: "Tenemos que demostrar que los tres partidos somos capaces de entendernos en temas fundamentales".

Díaz Ayuso ha plantado cara a quienes critican este acuerdo de Gobierno. "Llevo 24 horas soportando esas portadas y esa pretensión de arrinconarnos con el pacto de la vergüenza. Los que siempre reparten esa moralidad en nuestro país se dedican a arrinconarnos a los tres partidos como si hubiéramos hecho algo malo", ha dicho. Ante este contexto, la popular ha mandado un mensaje a los que consideran a VOX dentro de la extrema derecha: "No quiero que se compre ese discurso de que alguien es extremo o no es extremo. ¿Quién dice que VOX es extremo? ¿La Sexta y Podemos?"

No ha sido este el único mensaje que ha mandado a la izquierda. Tras el acto de Irene Montero cargando contra el pacto y apelando a "todas las mujeres", Díaz Ayuso ha criticado que se estén apropiando del movimiento feminista y ha argumentado que "la izquierda quiere una mujer debilitada, quiere dividir a la sociedad". Ha dicho que ella es defensora de la igualdad real. "¿Qué se cree la izquierda para hablar en nombre de todas las mujeres? Nadie me tiene que creer por ser mujer; yo no soy mejor persona por ser mujer. Yo no he llegado hasta aquí trabajando toda mi vida para que me colectivicen", ha afirmado.

No descarta su candidatura a la Comunidad de Madrid

"Si me pide Pablo Casado cualquier cosa en política daría el paso", así ha respondido la popular, preguntada sobre qué haría sí el líder del PP le pide que de un paso al frente como candidata del PP a la Comunidad de Madrid. No obstante, ha reconocido que su nombre no está en las encuestas. Ha añadido que ahora lo que necesitan es "gente ganadora, que trabaje, que tenga claro que el empleo es la clave, que no esté enredado en broncas. En Madrid vamos a hacer un 'campañón' y va a reconocer al PP de siempre pero mirando al futuro".