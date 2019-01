Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida serán los candidatos del PP a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital respectivamente. De la máxima confianza de Pablo Casado, se caracterizan por dar la batalla de ideas "sin complejos". Y ambos han dejado claro que no tendrán problemas en pactar con VOX, aunque su objetivo es frenar su ascenso, para que la izquierda no se haga con las instituciones. Se cae del cartel electoral Ángel Garrido, el actual presidente regional, y que hasta el último momento admitió su deseo de ser el elegido.

Tras una jornada de infarto, en la que arreciaron los rumores y con prácticamente todo el partido al borde de un ataque de nervios, el líder del PP convocó a los protagonistas, por separado, a partir de las ocho de la tarde en su despacho en la séptima planta de Génova13. "Tengo el corazón… como todos", reconoció uno de ellos en conversación informal con este diario, poco antes de recibir la ansiada llamada para verse con el jefe.

Casado dejó para el final la designación de los candidatos de Madrid. Sopesó varias opciones, incluyó muchos nombres -también de independientes- en las encuestas internas que el PP ha ido realizando en las últimas semanas. Pero se decantó por dos "pata negra" pese a los 40 años de Ayuso y los 43 de Almeida. Con ideas "claras" y un discurso "firme", como el suyo, para parar a VOX y a Ciudadanos. "Representan a la perfección una nueva generación de políticos con un discurso claro en los principios liberal-conservadores del centro-derecha madrileño" y "han demostrado saber combatir ideológicamente a los populismos", subrayó Génova a través de un comunicado remitido a los medios.

"Emocionan y llegan al sentimiento de quienes les escuchan", defendieron oficialmente desde el PP, que se olvidó de dedicar en el citado escrito alguna palabra de elogio a Garrido, que seguirá en la Puerta del Sol hasta los comicios. El presidente autonómico no apostó claramente por Casado en las primarias, y en Génova nunca se fiaron por completo de él. No gustaron sus apelaciones "al centro", alimentando esa corriente interna contra la nueva dirección. "Ha sido un gran gestor, pero era demasiado gris, no emocionaba", en palabras de un alto cargo del PP.

Con la noticia ya confirmada, Ayuso y Almeida fueron ovacionados por sus compañeros -Garrido también se apresuró en felicitarles- en la primera planta de la sede nacional, donde se ubican las dependencias de la estructura regional. Ambos dieron la cara por el PP madrileño en sus peores momentos, tras las traumáticas salidas de Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre, y eso les hace especialmente queridos entre los suyos. Actualmente, de facto, hay una gestora dirigida por Pío García Escudero a la espera de que se celebre un congreso extraordinario.

Concluyó así un día de muchísimos nervios. Casi de "infarto", como bromeó uno de los protagonistas. También de muchas especulaciones, que llevó a cargos como Isabel García Tejerina a tener que descartarse ante la insistencia de los informadores. Antes lo hicieron María San Gil o Daniel Lacalle. Los candidatos se harán este domingo la foto con Casado en "un gran acto" en Madrid.