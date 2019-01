La consejería de familia agudiza el enfrentamiento Cs-VOX con el PP en medio

Juan Manuel Moreno está perfilando su equipo de gobierno, en el que Elías Bendodo tendrá un papel fundamental, según las fuentes consultadas. Su entorno no considera la polémica entre Ciudadanos y VOX por la posible consejería de familia un escollo insalvable. "No habrá problema", aseguraron al más alto nivel, avanzando que ya se trabaja en una fórmula de consenso. El pleno de investidura empezará el martes 15, con el discurso del candidato, y la votación se producirá el 16. La toma de posesión se podría retrasar al 18 o 19 de este mes de enero.

El plan inicial es que la estructura del nuevo Ejecutivo sea anunciada a los medios de comunicación antes de la investidura. Y, en estos momentos, el mayor problema radica en que PP y VOX pactaron la creación de una "consejería de familia" que Ciudadanos descarta. "Los compromisos están para cumplirlos", subrayaron por parte de los populares, aunque no descartaron que la cartera sea más amplia. "Esperemos que no se nos hagan pequeñas trampas o pretendan introducir letra pequeña", advirtió Santiago Abascal, al ser preguntado en Antena3 por la posibilidad de que se incluya el término igualdad en su denominación.

"Si Ciudadanos quiere ponerse las medallas que se las ponga, los españoles han visto con mucha claridad cuáles era las propuestas de VOX", sentenció Abascal, después de que la formación naranja haya presumido de ser el primero en pedir una consejería que incluyera políticas sociales, igualdad y conciliación.

Los temores de Abascal parecían confirmarse poco después, cuando el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, rechazó claramente una consejería únicamente de familia, al ser preguntado en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. "Ya se estaba hablando en los grupos de negociación que obviamente las políticas de familia estarían en algún departamento. Se estaba hablando de que podrían estar en el de políticas sociales o en el de Sanidad, pero sin duda el próximo Gobierno también se va a encargar de la protección de las familias, de la protección de los distintos tipos de familia, de esos modelos de familia diversas que hay en el siglo XXI en España", aseveró.

Además, Villegas volvió a desprecia a VOX afirmando taxativamente que "no es socio de Ciudadanos ni del Gobierno de coalición, ni del Gobierno de cambio que se abre en Andalucía". Y sugirió que el PP comparte esa posición: "No hay ni se ha planteado ninguna diferencia con los socios de coalición. Ciudadanos y el PP están comprometidos con un programa de 90 medidas de cambio, no hay ninguna diferencia entre los socios en cuanto a esas medidas y son las que el Gobierno de coalición va a aplicar". Fuentes de Ciudadanos ratificaron este punto, asegurando que desde la Junta no se impulsará ninguna de las políticas pactadas por el PP con VOX, salvo aquellas que son coincidentes con las acordadas con el partido naranja.