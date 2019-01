Podemos pone ahora en duda su apoyo a los Presupuestos. El partido morado ha visto cómo en las últimas horas el Ejecutivo "no ha cumplido" con lo firmado el pasado octubre entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Por ello, avisan: "Si no se cumple el acuerdo, los Presupuestos no salen".

Tras una reunión de más de tres horas celebrada este jueves en el Congreso de los Diputados entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y Pablo Echenique, el partido ya salió descontento con lo que el Gobierno les había dado a conocer.

A primera hora de este viernes, Irene Montero aseguraba en una entrevista en TVE que en su formación estaban "muy preocupados" por los incumplimientos por parte del Gobierno del pacto presupuestario firmado en octubre. Y avisaba: si el Gobierno no rectifica, los Presupuestos no tendrán su apoyo. "Si no se cumple el acuerdo, esos Presupuestos no salen, a no ser que encuentren el apoyo en Ciudadanos, PP y otras formaciones, y, en ese caso, tendremos que ir a elecciones", sentenciaba.

Las 11 medidas "incumplidas"

En esta misma línea,Pablo Echenique, difundía este viernes en sus redes sociales un listado de exigencias que Podemos considera que "se han inclumplido" o que no se han concretado. Un total de 11 puntos que la formación morada considera "fundamentales" para apoyar los PGE.



- Regulación de las subidas abusivas de los precios de los alquileres. - Bajada de la factura de la luz mediante la eliminación de los beneficios de las eléctricas y un bono social eléctrico que llegue realmente a las personas en riesgo de pobreza energética. - Permisos de paternidad y maternidad que permitan "realmente la corresponsabilidad en los cuidados". - Concreción en el compromiso de aprobar una reforma integral de las leyes contra la violencia machista y la inclusión del "Sólo sí es sí" en el Código Penal. - Una bajada en la cuota a los autónomos "que menos ganan". - Revalorización de las pensiones por ley. - Prohibir la publicidad de las casas de apuestas. - Exigencia para que los trabajadores a tiempo parcial tengan que fichar "para que no haya fraude con las horas extra". - Reducir las bonificaciones a la contratación - Derogación de los elementos más lesivos de las leyes "mordaza", incluyendo la eliminación de los delitos de injurias a la Corona o de ofensa a los sentimientos religiosos. - Respetar el informe de los expertos respecto de la recuperación de la justicia universal en España.



"Para que esos presupuestos salgan adelante, hacen falta los votos de Unidos Podemos. Para que Unidos Podemos votemos a favor, hace falta obviamente que el Gobierno cumpla el acuerdo suscrito entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias", ha advertido Echenique en las redes sociales.