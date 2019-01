El jefe de hematología del hospital: "No voy a firmar el alta de Zaplana aunque me obliguen"

El jefe de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario La Fe de Valencia ha concedido una entrevista a la publicación DMédico Joven en el que expresa su deseo de que le dejen "trabajr tranquilo" y afirma que "la dimensión mediática de su paciente -Eduardo Zaplana- no inbuye en su buena praxis médica". Por lo que afirma rotundamente que "Zaplana no está para recibir el alta médica y si me obligan, desde luego que no la voy a firmar".

La negativa de Guillermo Sanz dar el alta a Zaplana se basa en la propia experiencia del paciente durante los últimos años: "Con la situación de inmunidad actual del paciente el riesgo que tiene de contraer un virus respiratorio sincitial si va a la cárcel de Picassent es cercano al cien por cien. Ya le ha pasado en los dos últimos inviernos tras recibir el trasplante. Después, le aparece una infección bacteriana y ha tenido que ingresar en el hospital y tomar antibióticos, durante los diez o catorce días correspondientes".

Y advierte del riesgo de muerte del paciente: "El riesgo de mortalidad por esa infección en un paciente trasplantado no complicado es de entre un 40 o 50 por ciento, si se le trata de forma inmediata. Es decir, si se le pone el antibiótico antes de una hora, desde que registra el pico de fiebre. En el momento en el que se retrasa hasta cuatro horas, que es lo que puede tardar en llegar a La Fe desde Picassent, teniendo en cuenta el protocolo de actuación, cada hora que pasa es añadir un diez por ciento al riesgo de mortalidad". Y añade que "si está ingresado en Picassent la posibilidad de muerte es cercana al cien por cien".

El hematólogo también habla del presunto trato de favor que está recibiendo Zaplana. Asegura que otro preso, que está siendo tratado en el mismo hospital, lleva varios años disfrutando de libertad debido a su condición de trasplantado a pesar de que estar condenado por tres delitos de sangre. "Su estado de salud es mejor que el del señor Zaplana, viene a sus revisiones periódicas y hace vida normal", sentencia el doctor.

Carta al Defensor del Pueblo Vasco

La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha pedido a través de una carta al Defensor del Pueblo Vasco, Manuel Lezertua, que exija a la "izquierda abertzale" la condena a ETA y que dé libertad a los presos para rechazar las acciones terroristas de la banda. Además, le ha dicho que los reclusos tienen sus manos la posibilidad de acabar con su dispersión, mostrando su arrepentimiento, "como exige la Ley".

En su misiva, Ordóñez recuerda a Lezertua que su asociación representa a más de 500 familias de víctimas del terrorismo, y le muestra su preocupación por que haya denunciado en los medios de comunicación una supuesta "falta de sensibilidad" con los presos de ETA "en comparación con otros presos, como el exministro Eduardo Zaplana, dando a entender que existe una situación de discriminación para los reclusos de la banda terrorista ETA".

Por ello, le traslada su "más rotundo rechazo a tales afirmaciones, puesto que evidencian un preocupante desconocimiento de política penitenciaria y de cómo se ha procedido anteriormente con los presos de ETA enfermos".

En este sentido, asegura que "los reclusos enfermos de la banda terrorista siempre han gozado de un trato de favor respecto al resto" y se han beneficiado, "de forma sistemática, de permisos para abandonar las prisiones y, así, tratar sus enfermedades".

"Es más, todos los terroristas con enfermedades con pronóstico incurables que fueron excarcelados en el pasado, superaron con creces el tiempo de esperanza de vida que se les dio al salir de prisión. Me temo que el resto de la población reclusa con enfermedades graves no ha recibido el mismo trato", añade.

Consuelo Ordóñez apunta que, "en la actualidad, ningún preso de ETA se encuentra en una situación de gravedad comparable a la de Eduardo Zaplana" porque ninguno de ellos "se encuentra en riesgo de muerte inminente".