Los letrados de los golpistas, tan divididos como sus patrocinados

La división entre los presos de ERC y los dependientes del prófugo Carles Puigdemont también alcanza a las estrategias de defensa de cara al juicio en el Tribunal Supremo. Los letrados de ERC, encabezados por el abogado Andreu Van den Eynde, ya han difundido los principales trazos del escrito de defensa del líder de ERC, Oriol Junqueras, y de quien fuera consejero de Exteriores, Raül Romeva. al margen del resto de los letrados

Ambos presos son presentados como "demócratas y pacifistas antes que independentistas", por lo que niegan que se produjera ninguna clase de violencia para refutar el cargo de rebelión que les imputa la Fiscalía. El escrito realiza un recorrido por la historia de proceso, que según Junqueras arranca con la sentencia del Tribunal Constitucional en 2010 sobre el Estatuto catalán. A partir de ahí se originó una respuesta ciudadana, según el relato impulsado por el líder de ERC, que dio forma a una opción política, el separatismo, que hasta ese momento había sido minoritaria.

"El independentismo catalán nunca fue un problema político hasta que contó con un apoyo ciudadano lo suficientemente amplio como para convertirse en una opción política de cambio real, momento en el que se forjó la estrategia de persecución judicial y política de una ideología legal y legítima", asegura el texto.

Se atribuye al juzgado número 13 de Barcelona que investiga los preparativos del referéndum la creación de "pruebas falsas", una "instrucción irregular" dirigida a "criminalizar a los independentistas catalanes" y la construcción de un "falso relato de violencia".

Respecto al asedio a la comitiva judicial en la consejería de Economía de los días 20 y 21 de septiembre, el escrito de defensa de Junqueras y Romeva acusa a la secretaria judicial de haber exagerado los hechos, puesto que según anotan los letrados, "no se agredió a nadie, ni se impidió ni frustró ninguna actuación judicial". También asegura el escrito que la única violencia fue la de la Guardia Civil y la Policía Nacional durante la celebración del referéndum ilegal, según los encausados, con el fin de "atemorizar a la población catalana".

El referéndum sí fue unilateral

Reconocen, eso sí, que dicho referéndum fue la única acción unilateral, pero que no se puede considerar delito porque votar no está contemplado en el Código Penal. Además, reprochan que el Gobierno de Mariano Rajoy se cerró en banda a negociar una salida al conflicto político tras el referéndum y rechazó también la mediación internacional. Respecto a la malversación, aseguran que no han defraudado la confianza de los ciudadanos con el manejo de fondos públicos.

También reprochan al Tribunal Supremo que el proceso se iniciara, según esta versión, con el impulso de Vox como acusación popular, partido del que afirman que "define el ámbito de actuación de los tribunales".

Juicio en casa

Al tiempo, reclaman que el juicio se celebre en Barcelona y en catalán, que haya intérpretes de español y otros idiomas, que se reserven cinco plazas en la sala para observadores internacionales de su elección y que sean puestos en libertad para preparar mejor las sesiones.

La filtración del escrito de defensa de Junqueras y Romeva ha provocado malestar entre los abogados de los presos de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn, quienes este mismo lunes se han reunido en el interior de la cárcel con catorce diputados del grupo de Puigdemont para abordar la estrategia política de cara al juicio que comenzará en breve en el Supremo.

Tras el encuentro, el diario Nació Digital informa de que Jordi Turull quiere presentarse a las elecciones europeas encabezando la candidatura de la Crida de Puigdemont. Así pues ya serían tres de los nueve presos los dispuestos a tener un papel en las próximas elecciones. Junqueras encabezará la lista europea de ERC y el exconsejero de Interior, Joaquim Forn, aspira a la alcaldía de Barcelona por la formación del prófugo en Waterloo.