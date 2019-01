José Luis Martínez-Almeida, el ya candidato del PP al Ayuntamiento de Madrid, ha hablado en Es la Mañana de Federico sobre los posibles pactos que habría que alcanzar para echar a Carmena del ayuntamiento. Ha defendido que "en estos momentos el PP es el único que va a ser capaz de articular un acuerdo en el ámbito del centro derecha para evitar que la izquierda radical siga gobernando en Madrid".

Se refiere especialmente a Cs tras su comportamiento en las negociaciones en Andalucía. Así, ha dicho que el modelo de Andalucía se puede reeditar, pero "Cs tendrá que dejar claro qué modelo, si el que apoyó a Susana Díaz con el PSOE o el de ahora en el que Juan Marín será vicepresidente con los votos de VOX, pese a que reniegan de ellos". En este sentido, ha añadido Martínez-Almeida que "Cs tiene una difícil papeleta por resolver porque ya nos han dicho varias veces que podrían llegar a pactar con el PSOE en Madrid".

Por ello, ha insistido en que "la única alternativa real de que haya un gobierno de centroderecha en Madrid es votando al PP porque somos los únicos que tenemos ese elemento de centralidad entre Cs y VOX" y ha recordado que los votantes "no nos perdonarían no echar a Carmena, ya que se puede hacer".

En este sentido, ha comentado que "Cs vive en una suerte de esquizofrenia mirando a izquierda y derecha para ver, como ellos mismos dicen, qué pactos alcanzan en cada ciudad y comunidad autónoma". Por ello, "ya que los madrileños no quieren que Cs pacte con PSOE, convendría que Begoña y Aguado lo dejen claro, que no pactarán con el PSOE que ha apoyado sin fisuras a Carmena y que en la Asamblea quiere acabar con la educación concertada, aumentar el gasto público...".

En cuanto al posible candidato del PSOE ha afirmado que "ni ellos mismos lo tienen que saber porque nadie quiere venir a Madrid después del papelón que han hecho estos años" apoyando a Carmena. Ha bromeado diciendo que ya que "en el PP tenemos exceso de candidatos lo mismo teníamos que cederles a alguien".

Martínez-Almeida ha tenido palabras de agradecimiento y cariño para Ángel Garrido, actual presidente de la Comunidad de Madrid tras la dimisión de Cristina Cifuentes. "Garrido ha sido muy buen presidente de la comunidad en estos tiempos que ha tenido que afrontar", y ha puesto como ejemplo su bajada de impuestos, más de 168 millones de euros, mientras Carmena los ha subido en 347 millones. Además, "se está portando como un auténtico señor y caballero en esta transición".

La violencia izquierdista en la calle

Por último se ha pronunciado sobre la vuelta de la izquierda violenta a la calle tras las elecciones en Andalucía y haber constatado que pueden perder el poder en las principales ciudades y comunidades. "Estamos preparados, llevamos años sufriendo todo tipo de ataques, verbales y físicas, desde aquel rodea la sede de Génova en 2004, las manifestaciones del 11-M o las pintadas y agresiones que han sufrido nuestros compañeros en País Vasco y Cataluña".

Martínez-Almeida ha sido claro: "Sabemos perfectamente cómo se las gasta la izquierda cuando no le gusta el resultado de las urnas, acude a las calles pero no a manifestarse sino para tratar de intimidar y usar la violencia como arma". Sin embargo, "esta vez no les va a valer y va a tener que abandonar la ciudad de Madrid tan sólo 4 años después de llegar".