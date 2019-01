Susana Díaz llama a "combatir a la derecha" mientras el PSOE fleta autobuses para boicotear la investidura

Ante las concentraciones convocadas este martes y miércoles contra el futuro gobierno de la Junta de Andalucía, el PSOE andaluz ha decidido respaldarlas: así lo ha confirmado este lunes la secretaria de Formación y Nuevos afiliados del partido, Ángeles Férriz, después de que algunas agrupaciones, como el PSOE de Osuna, animaran a acudir e incluso fletaran autobuses para acudir a las protestas.

PsoeOsuna se suma a la manifestación convocada el Martes 15 a las 12:00 horas a puertas @ParlamentoAnd. #NiUnPasoAtras

🔊Saldrá un bus de Osuna a las 9:30h para facilitar vuestra asistencia.Inscribete enviando un wasap con tu nombre al 626523836 antes de las 17 horas del lunes pic.twitter.com/5PH1ITLmoM — PSOE Osuna (@PsoeOsuna) January 12, 2019

"El PSOE nunca se ha escondido, siempre ha apoyado con los medios que tiene estas movilizaciones y lo vamos a hacer ahora con más motivos y argumentos porque están en peligro los derechos conseguidos por las mujeres" ha dicho en rueda de prensa sin concretar el número de autobuses que el partido pondrá a disposición de los militantes pero dejando claro el respaldo total de su formación a estas iniciativas.

Férriz, que incluso no ha descartado la presencia de Susana Díaz, ha dicho que "desde luego el Partido Socialista va a estar allí, va a estar presente". Según ella, hay muchos motivos para asistir a la concentración: "Las movilizaciones feministas están más que justificadas y cargadas de argumento", ha asegurado.

Este martes, cuando comienza el debate de investidura de Juan Manuel Moreno, asociaciones feministas han convocado una concentración frente al parlamento. Por la tarde, habrá concentraciones en todas las provincias andaluzas, a las que se sumarán otras ciudades españolas, bajo el lema "Nuestros derechos no se negocian. Ni un paso atrás en igualdad". Sobre la cita, el PSOE ha negado que esté alentando un escrache en el Parlamento, como ha denunciado el PP: "Un escrache es tenderle la alfombra roja a la extrema derecha y abrirle la puerta grande de las instituciones; un escrache es permitir que la ultraderecha gobierne la vida de esta tierra y que no haya una respuesta contundente por parte del PP, que está dispuesto a todo con tal de ocupar el poder".

Las protestas no sólo tienen el respaldo oficial del socialismo andaluz: desde el Gobierno, la vicepresidenta, Carmen Calvo, ha dicho de las protestas que las mujeres se manifiestan "con total limpieza política" y "democrática". En declaraciones desde Córdoba, ha dicho que "tras 40 años de democracia, las mujeres no necesitamos portavoces de nadie, nos defendemos solas, nos manifestamos solas, ejercemos la ciudadanía, sabemos cuáles son nuestras capacidades de influir, y lo hacemos con total limpieza política y democrática". Y ha avisado de que "si alguien piensa que tiene punto de retorno las políticas que protegen a las mujeres se está francamente equivocando, y por ahí no hay nada que recorrer".

La carta de Susana Díaz: "Ni un paso atrás"

A estas declaraciones se suma la carta que escribió a la militancia Susana Díaz este fin de semana, en la que llamaba a movilizarse contra la derecha:

Estamos ante un momento importante para Andalucía, que requiere más que nunca la participación activa de la ciudadanía. Todos y todas debemos implicarnos al máximo en combatir a la derecha que ha blanqueado y dado protagonismo en las instituciones al franquismo político. La mayoría de progreso que hay en esta comunidad autónoma ha de estar movilizada contra la extrema derecha.

"Desde el primer minuto, estaremos vigilantes y beligerantes contra cualquier tentativa que suponga una marcha atrás en lo que tanto nos ha costado conseguir. La derecha, en sus distintas variantes, quiere desmontar nuestra autonomía. Y han de encontrar al PSOE y a la mayoría social de esta tierra enfrente, fuertes y comprometidos con nuestros avances y nuestro Estatuto", añadía Díaz en su carta, antes de lamentar que "han venido a cuestionar la igualdad entre mujeres y hombres y quieren desamortizar los servicios públicos que garantizan esa igualdad".

Según Díaz, en su partido entienden y aceptan "la lógica alternancia en democracia, pero no a cualquier precio", en alusión a VOX, y acusaba a PP y Cs de tomar un atajo y poner "en riesgo" las bases de la convivencia.

Desde la oposición, aseguraba Díaz, los socialistas van a defender "las conquistas y libertades cosechadas a pulso en las casi cuatro décadas de singladura autonómica". "No vamos a aceptar que nadie nos arrebate lo que es nuestro. Ni en lo político ni en lo social", avisaba.

La carta concluía apelando a los "hombres y mujeres de esta tierra": "Sabremos estar a la altura del desafío que se nos presenta. A todos y todas nos concierne y nos convoca este vital tiempo político.

Teresa Rodríguez y el SAT, movilizados

Desde Adelante Andalucía también apelan a la participación en las protestas organizadas este martes ante lo que califica de "investidura de la vergüenza".

Mañana es la investidura del tripartito de la vergüenza. Mientras dentro del Parlamento algunos estarán satisfechos por buscar el retroceso para Andalucía, por fuera, miles de mujeres nos harán sentirnos orgullosas a la mayoría de gente decente que creemos en la igualdad. pic.twitter.com/j6R9ljptWe — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) January 14, 2019

Mientras, el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) ha convocado una movilización paralela a la movilización feminista para "rodear el Parlamento" el día de la votación, bajo el lema "Andalucía no está en venta". Pretenden organizar una cadena humana a las 18 horas del día de la votación, que se celebrará este miércoles.