El PSOE justifica fletar autobuses para boicotear el "vergonzoso" pacto de PP y Cs en Andalucía

La ocasión la pintan calva y en el día en que el PSOE homenajea a los represaliados del franquismo en nombre de "la libertad y la democracia", el portavoz en el Senado, Ander Gil, ha convocado a los medios en la cámara alta para hacer una declaración ante los medios de comunicación. "Hoy es un día importante para cualquier demócrata", ha dicho el portavoz parlamentario socialista segundos antes de ser preguntado por Libertad Digital si "para los demócratas" es justificable que el PSOE flete autobuses para boicotear la investidura de un nuevo Gobierno PP/Ciudadanos en Andalucía.

"Hombre yo creo que hoy en Andalucía lo que se perpetra es el pacto de la vergüenza. Eso es vergonzoso", ha dicho Gil en una clara legitimación de las protestas protagonizadas por PSOE y Podemos en torno al parlamento andaluz.

"Formar un gobierno sobre la base de los que critican algunos principios fundamentales de nuestra Constitución como es el Estado democrático; aquellos que se permiten poner en cuestión la igualdad entre hombres y mujeres, eso es vergonzoso... yo creo que si hay algo vergonzoso hoy es ver a dos partidos como PP y Ciudadanos dándose la mano y asentando un gobierno en Andaucía sobre quienes cuestionan cuestiones tan fundamentales como éstas".

Preguntado por si no considera el PSOE legítimo el nuevo gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla, el representante socialista en la Ejecutiva Federal de Pedro Sánchez ha negado la mayor, porque "por supuesto" que es legítimo. "Nosotros no vamos a caer en esa trampa en la que algunos cayeron después de la moción de censura. Obviamente no compartimos alguna de las propuestas, la mayoría, por no decir todas, que está planteando Ciudadanos y que creíamos que estaban ya superadas".

Al acto del Senado también han acudido la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y la portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, aunque ninguna de las dos han querido hacer declaraciones ante los periodistas.