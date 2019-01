Desde la presidencia del socialista Plácido Fernández Viagas en 1978-79, ha habido diferentes presidentes socialistas en Andalucía: Rafael Escuredo, José Rodríguez de la Borbolla, Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz. No se recuerda ninguna investidura que haya sido "acorralada" por manifestantes hostiles al resultado de las urnas.

La investidura de Juan Manuel Moreno, en nombre del acuerdo suscrito por PP con Ciudadanos y con VOX, es la primera que genera un escrache de la izquierda, encabezado por la propia Susana Díaz, la presidenta saliente por mandato ciudadano y animado por el presidente del gobierno de España que hace dos días llamaba a la movilización contra las "tres derechas".

Al principio pareció que sólo era una "femiborroka" la que impulsaba el escrache a la Cámara andaluza que representa la voluntad popular emanada de las elecciones del pasado día 2 de diciembre, aunque luego Podemos, Sindicato Andaluz de Trabajadores, IU y otras organizaciones de la extrema izquierda se adherían a la convocatoria.

Pero finalmente la carta dirigida por Susana Diaz, en calidad de secretaria general del PSOE andaluz, "a los andaluces y a las andaluzas", ha aclarado que es el PSOE andaluz quien está detrás de este movimiento que pretende presionar al nuevo gobierno antes incluso de constituirse.

Hay que tener presente que la izquierda andaluza, con pactos andalucistas y con apoyo comunista e incluso sostén de Ciudadanos en la última legislatura, ha gobernado la Junta de Andalucía desde hace 40 años si se considera el tiempo de la Junta "preautonómica" que ya controló el PSOE.

La carta íntegra de Susana Díaz

Esta es la carta con la que Susana Díaz animaba a los andaluces a manifestarse contra Moreno:

Estimad@ amig@: Empieza un nuevo tiempo en Andalucía y el PSOE siempre estará al servicio de esta tierra y de su gente. Los y las socialistas ganamos las elecciones, con siete puntos de ventaja sobre el segundo partido, el Partido Popular, y diez sobre el tercero, Ciudadanos. Respetando la voluntad del electorado que, como en otros procesos, ha decidido con plena libertad, no fue el resultado que nos habría gustado obtener. Siendo la primera fuerza política, la mayoría lograda en las urnas no alcanza para seguir por el camino de progreso que iniciamos en mayo de 1982. Un pacto de las derechas, Partido Popular y Ciudadanos, con la extrema derecha de Vox, permite un cambio de gobierno en Andalucía. Entendemos y aceptamos la lógica alternancia en democracia, pero no a cualquier precio, no de la mano de los que no respetan ni nuestras normas básicas, ni el estado de derecho, ni las libertades individuales. Partidos que se dan golpes de pecho de constitucionalismo, como PP y Cs, toman un atajo y ponen en riesgo las bases de nuestra convivencia anteponiendo exclusivamente sus ansias de poder. La aritmética democrática lo hace posible, aunque la ética y la decencia política de estas dos formaciones quedan muy en entredicho. En Europa no se le hace el juego al extremismo ultra. Se recuerda la historia reciente y se ponen todos los medios para que no se repita. A las y los socialistas nos toca estar en la oposición, pese a ser con mucho la lista más votada. Y desde esta posición vamos a defender con todas nuestras fuerzas las conquistas y las libertades cosechadas a pulso en las casi cuatro décadas de singladura autonómica. El 28 de febrero de 1980 nos ganamos nuestro derecho al autogobierno, que nos ha garantizado avanzar en igualdad con un modelo de cohesión social y territorial que no vamos a permitir que la alianza de perdedores desmonte por revanchismo. Ni un paso atrás. Desde el primer minuto, estaremos vigilantes y beligerantes contra cualquier tentativa que suponga una marcha atrás en lo que tanto nos ha costado conseguir. La derecha, en sus distintas variantes, quiere desmontar nuestra autonomía. Y han de encontrar al PSOE y a la mayoría social de esta tierra enfrente, fuertes y comprometidos con nuestros avances y nuestro Estatuto. Nuestro compromiso será la defensa de Andalucía, de nuestros derechos y del estado del bienestar y de los servicios públicos que han garantizado la igualdad de todos y todas en estos años. El tridente de derechas nunca ha soportado que esta tierra se rebelara ante siglos de marginación y subdesarrollo. Hoy Andalucía está en pie de igualdad con el resto de territorios de España, lo ganamos por justicia en la mayor movilización cívica y democrática de este país. No vamos a aceptar que nadie nos arrebate lo que es nuestro. Ni en lo político ni en lo social. Estamos ante un momento importante para Andalucía, que requiere más que nunca la participación activa de la ciudadanía. Todos y todas debemos implicarnos al máximo en combatir a la derecha que ha blanqueado y dado protagonismo en las instituciones al franquismo político. La mayoría de progreso que hay en esta comunidad autónoma ha de estar movilizada contra la extrema derecha. Los que propugnan la política del odio y el enfrentamiento entre andaluces y entre españoles, pretenden dinamitar la convivencia democrática con planteamientos retrógrados que niegan la pluralidad de nuestra sociedad. Han venido a cuestionar la igualdad entre mujeres y hombres y quieren desamortizar los servicios públicos que nos garantizan esa igualdad. Frente a la involución, reacción y salvaguarda de los valores democráticos. El PSOE de Andalucía siempre será garantía de igualdad, justicia social y defensa de los intereses generales de esta tierra. Nos jugamos mucho como sociedad y estoy convencida de que, como siempre, los hombres y mujeres de esta tierra sabremos estar a la altura del desafío que se nos presenta. A todos y todas nos concierne y nos convoca este vital tiempo político. Recibe un saludo cordial. Susana Díaz Pacheco Secretaria General del PSOE de Andalucía

Olvidos, falsedades, manipulaciones groseras, calumnias...

Los olvidos más clamorosos de Susana Díaz son los que se refieren a su victoria por mayoría que, según ella, es la que legitima para gobernar. Olvida que Javier Arenas obtuvo en 2012 50 escaños, sólo cinco menos de la mayoría absoluta, y que, a pesar de tan abrumadora victoria, PSOE e IU le impidieron gobernar sin que hubiera concentraciones de protestas ni escraches.

Pero su olvido es más lesivo aún para los hechos históricos recientes porque no parece recordar que Pedro Sánchez está gobernando España con 84 escaños, 50 menos de los que dispone el PP en el Congreso de los Diputados y que es el PP quien tiene la mayoría absoluta en el Senado.

Hay falsedades manifiestas en el documento, como la que alude a que Andalucía está en condiciones de igualdad respecto a las demás regiones de España. De hecho, Andalucía está a la cola de casi todos los indicadores de bienestar admitidos en el Instituto Nacional de Estadística y el Eurostat tras cuatro décadas de dominio socialista.

A veces la falsedad o la manipulación son tales que parece que Susana Díaz le dedica su improperio a Pedro Sánchez, como destaca alguna firma ilustrada del grupo Joly. Dice la trianera: "Partidos que se dan golpes de pecho de constitucionalismo, como PP y Cs, toman un atajo y ponen en riesgo las bases de nuestra convivencia anteponiendo exclusivamente sus ansias de poder. La aritmética democrática lo hace posible, aunque la ética y la decencia política de estas dos formaciones quedan muy en entredicho".

Y dice Carlos Colón en el grupo Joly: "Ya… ¿y apoyarse en partidos populistas de extrema izquierda, pos, ex o pro etarras, separatistas y golpistas o utilizar los Presupuestos Generales del Estado para atraerse a los independentistas es una muestra de ética y decencia política?"

Susana Díaz, que ha gobernado desde 2015 a 2018 con el apoyo expreso y afable de Ciudadanos, le endiña ahora el calificativo de ser un partido de las derechas. Es más, añade que ha sido el pacto de las derechas, Partido Popular y Ciudadanos, con la extrema derecha de VOX, el que permite un cambio de gobierno en Andalucía.

Y para colmo, aunque dice que "entendemos y aceptamos la lógica alternancia en democracia" apunta que no a cualquier precio, "no de la mano de los que no respetan ni nuestras normas básicas, ni el Estado de derecho, ni las libertades individuales", sin especificar a quién se refiere porque, de haber alguien que no ha respetado nada ni vidas ni Constitución ni leyes, han sido los golpistas de Cataluña, los terroristas y sus herederos en el País Vasco, y los separatismos en general, todos ellos hoy socios del PSOE en el Congreso.

Entre las manipulaciones groseras cabe destacar su acusación de practicar la política del odio a las "derechas" que nunca jamás hicieron ante el Parlamento en una investidura legal y legítima lo que sí hacen ahora las izquierdas. De hecho, no se consideran "odiadores" los actores de este escrache, que son el PSOE, que incluso ha fletado autobuses, y los que llaman las fuerzas del progreso, o sea, Podemos e IU, sindicatos como UGT implicados en graves casos de corrupción como el PSOE andaluz y asociaciones de todo tipo regadas por el dinero público desde hace décadas.

Calificar de "extremismo" o de "extrema derecha", consigna de propaganda negra, a un VOX que en su acuerdo con el PP se ha comprometido a defender la Constitución y sus procedimientos, es inexplicable salvo por su pertenencia al género calumnioso habitual que se destila de los comportamientos de la izquierda andaluza. ¿Por qué VOX es de extrema derecha y Podemos e IU no son de extrema izquierda? ¿Y por qué ni los separatistas ni los exetarras son de extrema inconstitucionalidad?

Martes histórico en el Parlamento andaluz

Aunque algunos quieran convertirlo en un "martes negro" con un escrache a los votos de la mayoría de los andaluces, hoy 15 de enero comienza en el Parlamento andaluz el Pleno de investidura que, con toda seguridad, votará en la primera votación que Juan Manuel Moreno, presidente del PP-A, sea el nuevo presidente de la Junta de Andalucía no socialista de la historia durante esta Legislatura.

La presidenta de la Cámara andaluza, la naranja Marta Bosquet y la Junta de Portavoces, acordaron la convocatoria del pleno que comienza a las 12:30. Según el Reglamento, Juan Manuel Moreno dispondrá de todo el tiempo que quiera para exponer a los parlamentarios electos su programa de gobierno y pedirá el voto favorable a su investidura como nuevo presidente.

Tras el discurso inicial de Moreno, se suspenderá la sesión hasta este miércoles, día 16 de enero, para albergar los discursos de los portavoces de los demás grupos parlamentarios que sólo dispondrán de media hora para sus intervenciones.

Por tanto, serán VOX y su portavoz, Francisco Serrano, el primero que intervendrá, seguido de Teresa Rodríguez de la coalición Adelante Andalucía. Seguirá Juan Marín, futuro vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos Andalucía. Tras él, Carmen Crespo, portavoz del PP andaluz, expondrá su apoyo a la investidura.

Los resultados electorales hacen que sea Susana Díaz la última en intervenir en nombre del PSOE, que dispondrá de 30 minutos para cuestionar la investidura de Juan Manuel Moreno. Se espera que esta intervención, que se producirá por la tarde previsiblemente, sea apoyada desde el exterior por el escrache organizado por el propio PSOE, algo que es posible sea afeado y denunciado por el aspirante a presidente, Juan Manuel Moreno desde la tribuna, ya que contestará individualmente a cada interviniente.

Si Juan Manuel Moreno, como se espera, obtiene 55 o más votos de los 109 posibles, quedará investido como presidente de la Junta de Andalucía para esta decimoprimera legislatura. Dado que el acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox dispone de 59 votos, la investidura de Moreno se da por hecha y este viernes habrá ya nuevo gobierno.

Si las sesiones parlamentarias van a estar regidos o no por la normalidad y el orden público necesario dentro y en las afueras del Parlamento, será decisión de las fuerzas que han convocado concentraciones de protesta contra el nuevo gobierno antes incluso de constituirse.