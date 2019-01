Así ha sido el funesto cumpleaños de Podemos, hora a hora

Este 17 de enero iba a ser un día de celebración para Podemos pero su quinto aniversario se ha tornado en funeral. "Ha sido un día terrible", aseguran fuentes de la formación morada. Aquí el relato de esas 12 horas en las que las dos caras más conocidas de Podemos, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, han protagonizado una ruptura política y personal.

10.02

Pasadas las diez de la mañana, Íñigo Errejón anunciaba en las redes sociales que había llegado a un acuerdo con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, para presentarse de forma conjunta a las próximas elecciones municipales y autonómicas de mayo bajo las siglas de "Más Madrid".

10.00

Dos minutos antes, Errejón llamaba a Iglesias para comunicarle su decisión. En esa conversación, le contaba su plan que hasta este jueves por la mañana había mantenido en secreto. El líder de Podemos se quedaba "impactado", aseguran fuentes del partido que añaden que, justo después de colgar el teléfono, veía como todos los medios ya publicaban la noticia: "Ni Iglesias ni nadie en el partido esperaba que Errejón tuviera un plan secreto urdido durante meses".

10.15

Eran las diez y cuarto de la mañana y la cúpula de la formación se ponía en marcha. Comenzaban las llamadas de iglesias a diferentes dirigentes morados para ver cuál sería su respuesta. Errejón le había dejado dos opciones: o integrarse dentro de la plataforma de Más Madrid bajo su batuta, o asumir la escisión y concurrir con su marca.

14.07

En medio de la polémica, la tercera familia de Podemos, la de los Anticapitalistas, saltaba al ruedo. Mostraban su disconformidad con este pacto entre Carmena y Errejón y emplazaban a los "sectores críticos con Más Madrid" y a IU a "organizar una candidatura alternativa".

16.00

Tras horas de conversaciones, a media tarde de este jueves, la cúpula morada decía que iban a tomar el segundo camino. "Errejón ha elegido el día de nuestro quinto cumpleaños para lanzar esta órdago", se intentaban justificar.

18.45

Iglesias se ponía entonces a redactar la carta. Una misiva en la que tenían claro no podía aparecer la palabra "expulsión". A las 18:45, todo estaba listo para publicar el escrito y el audio en Facebook. El líder de Podemos rompía con Errejón y aunque en la misiva no hablaba de expulsión, sí que anunciaba que presentará una candidatura distinta a la de Errejón para la Comunidad de Madrid en las próximas elecciones del 26 de mayo, no así para el Ayuntamiento.

19.58

Izquierda Unida se posicionaba, como era de esperar, del lado de Pablo Iglesias: "Algunos nunca hemos compartido que esa unidad se consiga dividiendo y creando más partidos o plataformas", decía Alberto Garzón en Twitter.

20.15

Fuentes de Podemos daban por "acabado" el día de su "cumpleaños" no sin antes lanzar un aviso: "Esperamos que en los próximos días Iñigo Errejón abandone su escaño en el Congreso por voluntad propia y por coherencia", afirmaban.

21.13

Los errejonistas rechazan que su líder abandone Podemos. Descartan también que en las próximas horas Íñigo Errejón deje su escaño en el Congreso de los Diputados.

22.15

A pesar de la carta de Iglesias, Errejón mantiene en una entrevista en la Ser que él continúa siendo "el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid". "Hay que ser serios y formales, hay que rebajar el nivel de drama", dice y asegura que "no ve claro" que Iglesias le muestre la puerta en su carta. "Es necesario que más fuerzas progresistas armen un bloque", termina mientras que desde la cúpula morada insisten en que debería dejar su escaño.