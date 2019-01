Iglesias se salta su baja de paternidad para romper con Errejón: "Estoy tocado"

Pablo Iglesias aparcó este jueves unas horas su baja por paternidad para responder a Íñigo Errejón. El líder del partido morado publicó una carta en su Facebook en la que situaba fuera de su formación al que, en su día, fue su número dos : "Deseo suerte a Íñigo en la construcción de su nuevo partido con Manuela, pero Podemos tiene la hoja de ruta que marcaron los inscritos y que se decidió en nuestras asambleas ciudadanas". Y aunque no hablaba de expulsión, sí que anunció que presentará una candidatura distinta a la de Errejón para la Comunidad de Madrid en las próximas elecciones del 26 de mayo, no así para el Ayuntamiento.

Nueve horas después

Iglesias publicaba este escrito nueve horas después de que Errejón anunciara este jueves por la mañana que había llegado a un acuerdo con Manuela Carmena para presentarse de forma conjunta a las próximas elecciones municipales y autonómicas de mayo bajo las siglas de "Más Madrid". Abandonaba así las siglas de Podemos y rompía el acuerdo que había firmado con Iglesias para ser su candidato a la Comunidad de Madrid.

"En política hay que estar acostumbrado a este tipo de maniobras, incluso si vienen de compañeros, pero reconozco que me he quedado tocado y triste", decía Pablo Iglesias en el escrito en el que comenzaba aclarando que "nunca imaginé que iba a tener que interrumpir por unas horas mi permiso de paternidad por una razón tan triste". También se lamentaba de que fuera en un 17 de enero, "cuando deberíamos celebrar el quinto cumpleaños de Podemos", el momento elegido por Carmena y Errejón para hacer este anuncio: "No doy crédito a que Manuela e Íñigo nos hayan ocultado que preparaban lanzar un proyecto electoral propio para la Comunidad de Madrid y que lo hayan anunciado por sorpresa. Creo que nuestros inscritos se merecen más respeto".

Presentarán candidatura a la Comunidad de Madrid

En la misiva, Iglesias dejaba claro también que ellos proseguirán con sus planes y presentarán una candidatura distinta a la de Errejón para la Comunidad de Madrid, aunque en el Ayuntamiento no harán frente a Carmena.

"El nuevo proyecto de Manuela se parece muy poco al de Ahora Madrid de hace cuatro años, pero si ese proyecto y las exigencias de Manuela de decidir su lista del primer al último nombre son la condición de posibilidad para que los corruptos y los reaccionarios no vuelvan a gobernar Madrid, estamos dispuestos a hacernos a un lado y a no presentarnos a las elecciones municipales en Madrid", dice la carta para después explicar que: "En la Comunidad de Madrid y en todos los demás municipios de nuestro país, Podemos saldrá a ganar, construyendo con Izquierda Unida y con el resto de aliados Unidos Podemos y candidaturas municipalistas de unidad. Y lo seguiremos haciendo con la sociedad civil y con la gente".

La razón de esta decisión se resume en otra de las frases de Iglesias: "Con todo el respeto, Íñigo no es Manuela". Este es el escrito completo del líder de Podemos: