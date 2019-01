Rita Maestre, entusiasmada con el movimiento de Errejón: "Mucha gente lo estaba esperando"

Rita Maestre no pudo disimular su entusiasmo en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. Pese avisar de que ése es un espacio institucional y por tanto no aceptaría preguntas sobre el acuerdo entre la alcaldesa e Íñigo Errejón, la portavoz sí quiso manifestar su opinión al respecto.

"Me parece una noticia fantástica para Madrid, creo que es un horizonte de ilusión y de esperanza, que probablemente mucha gente estaba esperando", dijo la suspendida de militancia de forma cautelar por Podemos. "El proceso continuará y serán otros los que tengan que dar los detalles, pero a mí me parece que como ciudadana madrileña es una gran noticia para nuestra ciudad y para nuestra comunidad".

Maestre, junto con otros cinco concejales, fue la primera en desvincularse de la formación liderada por Pablo Iglesias. La portavoz municipal – y persona de la máxima confianza de Manuela Carmena- decidió no concurrir a las primarias del partido morado e integrarse directamente en la plataforma impulsada por la regidora, Más Madrid, donde previsiblemente ocupará un puesto destacado en las lista electoral.

Por su parte, la alcaldesa de la capital aseguró a la prensa que su acuerdo con Errejón no es una "ruptura" con los partidos políticos sino todo lo contrario, "la suma de fuerzas para construir una candidatura progresista clara". Carmena, que está en plenas negociaciones con Podemos, centradas fundamentalmente en qué lugar ocupa en la lista el exJEMAD José Julio Rodríguez, subrayó que este movimiento es "todo lo contrario" a una ruptura con Pablo Iglesias, es "sumar" en una plataforma a todo el movimiento progresista. Es una "simbiosis" y una "unión".

No obstante, y ante la insistencia de los medios, afirmó que ella es "independiente", que no forma parte de Podemos y que "no tiene nada que decir" de las relaciones entre las personas de la formación morada.

La alcaldesa siguió insistiendo que Más Madrid es simplemente "sumar fuerzas" para que quede claro cuál es la alternativa de progreso para las próximas elecciones de mayo.