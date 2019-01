El historiador y escritor chileno Mauricio Rojas ha analizado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio algunos asuntos de la actualidad política y social española y cómo debería el PP poner el foco en esos temas para evitar que partidos como VOX le ganen la partida. Rojas se encuentra en España porque va a participar en la Convención del PP que se celebra en Madrid este fin de semana.

Uno de los temas que más ha destacado ha sido en el de la inmigración, una de las banderas de VOX y de los partidos "de la derecha nacionalista" de Europa. Rojas ha afirmado que "la inmigración es la clave de la política europea hoy en día. Quien no entienda eso no ha entendido nada". Cree que "toda la presión contra la vieja clase obrera" la "producen la globalización y la inmigración" y eso "es un hecho clave". Ha contado que "hoy los obreros ya no cantan la internacional sino la nacional de cada país y están en la defensa de sus industrias, de su Seguridad Social y de su estado de bienestar porque son partidos a veces muy estatistas".

Mauricio Rojas asegura que "socialismo rojo o naranja no son la solución de España" por eso "una de las bases de una reconstrucción ideológica del PP tiene que ser un planteamiento absolutamente coherente, serio, claro sobre la inmigración". Cree que tiene que estar basado en "unas ideas muy simples".

Esas ideas son: "Que la política de inmigración e integración son una cosa que tiene que estar determinada por la integración" porque "si se desborda la capacidad de absorción de la inmigración tenemos un desborde político y social". Para el historiador "el segundo es que tiene que ser una política nacional" ya que "es una cosa de España. Los inmigrantes vienen a España y deben recibir una formación e instrumentos para vivir en España". Rojas ha apuntado que "el Estado debe asumir la conducción de la política de integración y las CCAA aportar lo que puedan". El tercer argumento es que "tiene que haber una política nacional de inmigración y de integración y después legalidad". Ha añadido que "sin legalidad se desmorona todo y no hay política de integración sostenible". Mauricio Rojas ha planteado que "es una reivindicación básica de la gente" que "el que cometa delitos no se quede en España". Además piensa que "los derechos sociales deben ganarse y que cualquier cosa que un inmigrante pueda recibir también debe poder recibirlo un español".

Para eso, asegura Mauricio Rojas, hay que hacer una política "en la que el individuo esté en el centro y no todos esos subgrupos del multiculturalismo" porque "son grupos opresivos del individuo".