Jolgorio ante "el Errejonazo" a Iglesias, una venganza con nombre de mujer

El Mundo titula: "Estalla Podemos". "Errejón da por muerta la marca de su partido y planta a Iglesias para presentarse en la Comunidad de Madrid junto a Carmena. El líder le deja al borde de la expulsión y presentará a otro candidato". Pocas veces hemos visto una venganza tan bien planeada, vaya con el niño Íñigo, a la chita callando. Rosell hace un recorrido por la historia de Podemos, desde su nacimiento hasta su meteórico declive. "Podemos es ya sinónimo de desafección electoral y sectarismo orgánico hasta para su cofundador, contra quien Iglesias presentará otro candidato. El cainismo devora a sus hijos". Federico Jiménez Losantos responde a Teresa Rodríguez y a Susana Díaz. A la podemita andaluza le dice que "llamar pistolero de Bilbao a alguien que ha tenido que ir a clase y a la clínica donde nacía su hijo con escolta, es una burla a todos los que se han jugado la vida y muchas veces la han perdido combatiendo el terrorismo separatista. Gracias a gente como Abascal y Ortega Lara, el Kichi no tendrá que llevar escolta a la clínica donde nazca el niño de Teresa Rodríguez". En cuanto a Susana, "herederos del franquismo somos todos, y la democracia la trajeron los franquistas tras pactar con un PCE que se parecía muy poco a esta izquierda basura". Un poco de compasión, Federico, con la semanita que lleva la izquierda basura en el pecado llevan la penitencia.

El País, aséptico, dice que "la ruptura de Iglesias y Errejón los enfrenta en la batalla por Madrid". Berna González Harbour examina quién gana y quién pierde en el pacto de Carmena y Errejón. "El primer ganador neto es Errejón, quien, al haber sido arrojado de la cumbre del partido y haber perdido la confianza de la superioridad podemita, solo gana; visibilidad, posible contagio del calor popular que rodea a Carmena y proyección nacional bajo los focos de un desafío a Pablo Iglesias", chico listo. "La siguiente posible ganadora es Carmena, que si bien no parece necesitar la compañía elegida, amplía con este gesto el distanciamiento de Iglesias", y eso siempre es algo saludable. "El perdedor indiscutible es Pablo Iglesias, que ve desmenuzarse el alcance de sus posibilidades". Eso le pasa por atrincherarse en Moncloa y Galapagar, que no se entera de lo que pasa fuera.

ABC se descojona. "Podíamos", titula. "Errejón se rebela contra el absolutismo de Iglesias". Hombre, también es verdad que podía haberse rebelado antes de que lo nombrara candidato, tampoco le vamos a convertir en un héroe. Dice el editorial que "el golpe de Errejón es la consecuencia de la ausencia de democracia interna en Podemos". La fractura de Vistalegre "nunca tuvo arreglo", de allí salió un partido "cuya única propuesta política es el odio ideológico y el sectarismo social", y de esos mimbres salen estos cestos. "Con su huida, Errejón ha planteado un órdago de primera magnitud a Iglesias" que tendrá que presentar otro candidato o quedará como un calzonazos y tragarse la "humillación personal", con lo que le gusta a él ir de p’a chulo yo. Jiji, cómo disfrutamos. "La consecuencia real del desmarque de Errejón es el debilitamiento del liderazgo cesarista que Iglesias y su pareja y portavoz parlamentaria han impuesto en Podemos", con su pan se lo coman. "Errejón ha consumado su venganza tras haber sido humillado por Iglesias. Podemos está hecho añicos", que corra el champán. "La pandi a tortas", se mofa Luis Ventoso. Errejón tuvo la genialidad de cobrarse su venganza el día del quinto aniversario "de la puesta de largo de Unidos Podemos", que "ya ni puede ni está unido", jajaja. "Podemos naufraga. Bueno para España, su democracia y su futuro". Por los pelos. Hermann Tertsch con lo que se parte es con las "histéricas cacatúas televisivas" con VOX. "Tan cuestionada, maltratada, despreciada y saqueada, la nación ha dicho basta y toca a rebato. Y de repente pasan cosas que nunca habían pasado". Agárrense que vienen curvas.

"Errejonazo a Podemos", dice La Razón. Otro que se frota las manos. "Un partido joven que está viejo y roto", dice el editorial. La maniobra ha sido "ciertamente desleal", una puñalada trapera de las gordas, pero en fin, Iglesias había echado todos los boletos a la lotería para que le tocara alguna vez. "Estamos ante la cristalización de rencillas personales irreconciliables entre quienes hace apenas un lustro se presentaron ante la sociedad como adalides de la nueva política". Bien está lo que bien acaba. Antonio Beaumont dice que la hostia le ha caído a Iglesias estando "en off de baja por paternidad". Pero vamos, como el buen machito que es, cuando se enteró soltó el biberón, le arrojó los gemelos a Irene, 'quita que de esto me encargo yo, tú vete a cambiar el pañal que hoy no estoy para tontunas. Esto son cosas serias, tú estás ahí como florero para lanzar soflamas feministas'. Y para colmo, dice Beaumont que sabe de buena tinta quién es el verdadero cerebro de la diabólica operación. Hay que buscar detrás de una columna del Congreso. Cherchez la femme. "Tania Sánchez, antigua purgada de la dirección" y exnovia despechada, ahí es nada, un cóctel molotov. "La diputada, que conoce muy bien a Iglesias, le ha soltado el golpe letal en el momento decisivo". Tania, eres mi ídolo.

En La Vanguardia, Enric Juliana, gran amigo de Iglesias, está desolado, a la par que cabreado. "Después de perder Andalucía, la izquierda se dirige al desastre en Madrid. Un desastre que puede ser la tumba de Pedro Sánchez (…) Errejón pretende liderar un movimiento de izquierdas trasversal y un poco españolista, a juego con la época: una plataforma bonita en tiempos feos. Iglesias sigue creyendo en el partido". A ver, como que el partido es él y su pareja, no te joroba. "Podemos, el grupo que ha revolucionado la política española durante los últimos cinco años, puede estar a dos minutos del colapso. Y eso hoy no es una buena noticia para el Partido Socialista. La izquierda en su conjunto puede acabar muriendo en España". Pero si el Partido Socialista ya no existe, Juliana, no te hagas el tonto, existe el sanchismo y el podemismo que son, básicamente, lo mismo. De todas formas, la malas noticias para Juliana siempre son buenas noticias para España. Un gran colofón para una semana de infarto. Una más.