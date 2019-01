Nueva forma de acoso separatista: el escrache pasivo agresivo

Los elementos separatistas más activos de la localidad barcelonesa de Vich han ideado un nuevo método para amedrentar a la población no independentista y a quienes pretendan manifestar otra idea política que no sea el nacionalismo. Instan a presentarse en masa ante una carpa de Ciudadanos en la plaza mayor con esteladas, lazos y prendas amarillas. En un cartel distribuido a través de la cuenta en Twitter del Comité de Defensa de la República (CDR) local, avisan del acto de Ciudadanos y proponen en tono irónico "no hacerles el vacío". "Suponemos que C's priorizará convencer a los independentistas. Nosotros nos identificaremos claramente para facilitarles la tarea. Hay que llevar la estelada en la espalda, lazos, bufandas u otra indumentaria amarilla", reza el pasquín.

Los separatistas están llamados a seguir las siguientes instrucciones ante la carpa informativa de Ciudadanos: "Hacer cola ordenadamente esperando a que nos atiendan, recoger los folletos informativos que nos ofrezcan, escuchar atentamente sus explicaciones, preguntar, si nos parece, pero no entablar nunca debate con ellos, volver a la cola hasta que lo hayamos entendido todo o tengamos que irnos".

También animan a repartir propaganda separatista y concluyen con el siguiente aviso: "Agradecerán (los militantes de Ciudadanos) que les ayudemos a aislar y apartar a posibles provocadores".