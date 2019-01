Albert Rivera, insultado por los taxistas al llegar a la estación de Atocha

El presidente de Ciudadanos ha sufrido en sus propias carnes la ira de los taxistas que están en huelga desde este lunes en Madrid. Albert Rivera ha llegado a la estación de Atocha procedente de Sevilla, momento en el que los taxistas allí congregados han comenzado a increparle e insultarle: "Hijo de puta", "traidor", "a la puta cárcel", "eres un golfo". El propio Rivera se ha encargado de denunciarlo en su perfil de Twitter. Aún así también ha asegurado que le consta "que hay muchos taxistas respetuosos y que legítimamente defienden su interés".

HILO (1/3)

Recién llegado de Sevilla me he encontrado esto en la estación de Atocha. Me consta que hay muchos taxistas respetuosos y que legítimamente defienden su interés, pero con insultos y agresividad no lograrán convencer a los usuarios. pic.twitter.com/I27qlcBgEH