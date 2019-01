Errejón deja el acta de diputado de Podemos

"Comunico ahora que entrego mi acta de diputado. Gracias por todo este tiempo, por lo aprendido, por lo compartido, por las risas y por las discusiones. Nos encontramos en la lucha. Un abrazo a tod@s y ánimo con los presupuestos". Este es el mensaje que Iñigo Errejón ha enviado a sus compañeros este lunes para anunciar que dejaba el escaño en el Congreso de los Diputados.

Se acababa así su paso por la Cámara Baja como diputado de Unidos Podemos después de tres años en los que Errejón ha pasado de ser el portavoz parlamentario de Podemos a convertirse en un diputado raso, tras ser despojado de su puesto y sustituido por Irene Montero.

"Una sola tarea"

Errejón ha dado los detalles de esta marcha en su última rueda de prensa en la Cámara Baja como diputado de Unidos Podemos. "Llevo días de peticiones y exigencias de que entregue mi acta y creo que no hay que alargarlo más. Hay que dejar la fase de las disputas de los partidos y centrarse en lo importante". "Me dedico plenamente a una sola tarea: ganar la Comunidad de Madrid y contribuir a que Carmena revalide el Ayuntamiento", ha asegurado el ya exrepresentante morado.

Después de que el pasado jueves Errejón anunciase que abandonaba las siglas de Podemos para unirse a la plataforma de Manuela Carmena, Más Madrid, la cúpula morada le había invitado en varias ocasiones a dejar su escaño con mensajes como el que lanzó Pablo Echenique el pasado viernes: "Yo, si fuera él, dimitiría, pero de algo tiene que vivir hasta mayo", dijo el secretario de Organización de Podemos.

No deja Podemos

Ahora, Iñigo Errejón se marcha del Congreso pero no deja el partido. "No podría dejar Podemos aunque quisiera porque lo he fundado y lo llevo tatuado en la piel", ha llegado a afirmar.

"No vine e estar en política, vine a hacer política. Ahora tengo una tarea hermosa que es volver a hablar a los que faltan, a los que han perdido la confianza en los partidos políticos. Estamos tocando una tecla que hacía mucho tiempo que no sonaba. Este camino acaba donde comienza siempre todo: en la Puerta del Sol", ha dicho en una intervención en la que ha destacado el adorno retórico y en la que se ha mostrado convencido de haber "tomado la dirección correcta". "Pago muy tranquilo el precio por haber tomado la dirección correcta", ha sentenciado.

Mirando ya a los próximos meses, Errejón espera, ha dicho, que esta decisión permita iniciar las negociaciones con Podemos Comunidad de Madrid para que se integren en su nueva plataforma, Más Madrid. "Creo y espero que esta decisión personal mía contribuya a que el acuerdo sea posible, a que bajemos el ruido, reduzcamos el drama y seamos capaces de entendernos", algo que la cúpula morada de Iglesias descarta por ahora.