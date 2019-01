Raúl del Pozo y "la psicopatía" de Errejón

El Mundo dice que "Casado ofrece un 'contrato liberal' para regresar al 'PP verdadero'". Federico Jiménez Losantos se pregunta cuál es el PP de siempre "¿El de qué siempre: el de Vidal Quadras o el de Fernández Díaz? ¿el de Abascal o el de Maroto? ¿El de Mayor Oreja o el de Borja Semper? ¿El de siempre que impuso el catalán en la Administración balear y lo permitió en la valenciana, o el que dice Casado que asegurará la enseñanza en español en toda España? ¿Lo hará Feijoó? ¿El modelo fiscal es el de siempre de Montoro, el de Rato o el magnífico de Daniel Lacalle? ¿Qué siempre es hoy?". Jo, Federico, preguntas unas cosas. Rosell, sin embargo, no tiene dudas. "La Convención del PP ha servido antes que nada para dar comienzo a la decisiva carrera electoral. Y es innegable que el partido sale bien pertrechado en lo ideológico y con el liderazgo de Pablo Casado más afianzado después del cónclave que ha reactivado y devuelto el entusiasmo perdido a las bases del centroderecha". Eso ya se verá en las elecciones. A Raúl del Pozo le mola más la movida de Podemos y Errejón, y debo admitir que a mí también. "Decidir romper Podemos el día de su quinto cumpleaños encierra algo de psicopatía. El odio ante un partido que no le ha votado y al que él ha traicionado porque no le ha reconocido la inmensidad de su genio". La verdad, mandar a Pablo Iglesias a hacer puñetas debe ser un gustazo impagable.

El País dice que "Casado utiliza su discurso más duro para proclamar el regreso del 'PP verdadero'". En contra de su costumbre, hoy editorializa sobre la actualidad del día. Se ve que el PP le inspira. "El discurso de Casado estuvo claramente escorado hacia el rearme ideológico desde la derecha dura (…) Abrazar ideas ultras para tratar de combatir aquello que se teme no es un buen principio". No sé por qué me da en la nariz que hubiera hecho lo que hubiera hecho Casado El País le habría criticado. Rubén Amón es uno de los odiadores perpetuo (tiene muchos) de Aznar. "Casado es el heredero interpuesto de Aznar", "es impresionante el descaro con el que Aznar se recrea en su resurrección", dice tras acusarle prácticamente de matar a Manolete.

ABC dice que "Casado llama a los votantes a rechazar copias y volver al PP". Juan Manuel de Prada alucina con el "morro" de Aznar. No conoce a nadie que tenga "un morro tan apabullante e hipertrofiado como José María Aznar. Hay quienes tienen un morro que se lo pisan; Aznar puede, después de pisárselo, envolverse holgadamente en él. Clamando contra la no convivencia de nuestros gobernantes con el separatismo" cuando ha sido el presidente que más concesiones hizo a Pujol para que le dejara gobernar. Pues sí, tiene mucho morro, es verdad. Isabel San Sebastián prefiere mirar a la izquierda. "Errejón ha orquestado un golpe certero, propinado a traición en el corazón mismo de la organización de los círculos (…) Podemos se desintegra". Ignacio Camacho avisa de que no cante victoria. "Podemos continúa teniendo serias posibilidades de llegar al Gobierno" de manos de Pedro Sánchez. Cierto, mejor no bajar la guardia.

La Razón dice que "Casado une al 'PP verdadero' en el centro para frenar a Vox". Dice Marhuenda que "el PSOE se ha radicalizado hasta posiciones que traicionan su tradicional lealtad constitucional, lo que hace más necesario un PP fuerte que concentre todo el voto de centro derecha (…) El PP ha optado acertadamente por no modificar su perfil moderado, lo que le asegura llegar a amplios sectores de la sociedad y aspirar a ser un partido de diez millones de electores, abierto a todos los españoles y con vocación de gobierno". Apasionante. Eduardo Inda está feliz como una perdiz con el palo que le ha dado Errejón a su enemigo Pablo Iglesias. "Cuando eres totalitario, sectario, vengativo y egocéntrico lo normal es que todo tu entorno personal y profesional acabe de ti hasta el gorro". Hombre, Inda, tampoco es que tú seas un ejemplo de humildad y modestia. Pablo Iglesias se ha cargado a Podemos, "lo cual no deja de ser una noticia maravillosa". "Es prepotente, resentido, malo y egoísta. Gracias, Pablo, en nombre de los demócratas, por fumigarte Podemos. Dios te bendiga". Se le ve contento a Inda. Eso sí, como Ignacio Camacho tenga razón y llegue al Gobierno, te cierra el chiringuito, fijo.

En La Vanguardia Enric Juliana sigue con sus obsesiones. "Reagrupar es la tarea que se ha impuesto José María Aznar". Juliana, que el que manda en el PP se llama Pablo Casado. ¿No has pensado en hacer alguna terapia?