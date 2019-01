Rivera se regodea de Vox por la Consejería de Familias: "Me parece un nombre muy bonito"

Albert Rivera respaldaba este lunes en Sevilla a los consejeros del nuevo Gobierno de Andalucía de o nombrados por Ciudadanos. Se trata de Juan Marín, vicepresidente de Juan Moreno que abarcará las competencias de Regeneración, Justicia, Administración Local y Turismo; de Javier Imbroda, el ex seleccionador nacional de baloncesto que ocupará la cartera de Educación; de Rogelio Velasco, un independiente que será consejero de Economía; de Rocío Blanco, que será consejera de Empleo y de Rocío Ruiz, que ocupará la consejería de Igualdad.

Con todos se reunía en el Parlamento de Andalucía, donde en una rueda de prensa fijaba tres mensajes claros: el primero presumir de la presencia de independientes en el Ejecutivo autonómico "este Gobierno se parece más a la sociedad civil que al carnet del partido; el segundo la necesidad de "tirar de la manta" de la época socialista y el tercero, en línea con la actitud del partido naranja en las últimas semanas, dejar claro que Vox y su acuerdo con el PP no es "vinculante".

Equipo a href="https://t.co/BUdw50ZKNT">pic.twitter.com/BUdw50ZKNT — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 21 de enero de 2019

Sobre esto último, y preguntado por los informadores, Rivera se ufanaba del nombre finalmente elegido para la Consejería de Salud y Familias, de la que estará al frente el popular Jesús Aguirre Muñoz, que rompe la exigencia de Vox de que hubiera una consejería única de Familia, enunciada en singular. "Me parece un nombre muy bonito" decía sonriendo Rivera, quien a partir de ahí, y sin mencionar en ningún momento a los de Santiago Abascal, lanzaba una carga de profundidad sobre los distintos modelos de familia, su definición de ese concepto y su relación con la ideología liberal.

¿Qué es una familia?

"En el siglo XXI una familia monoparental es una familia, y una mujer que quiera tener un hijo es una familia, y una familia separada con custodia compartida es una familia, y una pareja homosexual que tiene hijos o no, o que adopte hijos, es una familia" señalaba, al tiempo que pedía la ausencia de imposiciones en ese terreno: "España ha avanzado mucho, por suerte, y los liberales creemos en la libertad, y por tanto, nadie va a imponer a nadie cuál es el modelo de familia que alguien prefiere. Cada uno elige el que quiere, para mí una familia simplemente es que haya amor y convivencia, por lo tanto todo lo demás, el modelo que tenga, nos da igual. Vamos a apoyar a todas las familias, con S" concluía enfatizando su mensaje.

Sobre las dificultades que tendrá un Gobierno en minoría, que no hubiera sido posible sin el voto favorable en la investidura de Vox, Rivera lanzaba guiños a los grupos de izquierda para sacar adelante determinadas reformas como la supresión de los aforamientos. "Me imagino que Podemos no votará en contra" decía, e igualmente se dirigía al PSOE para pedirle su apoyo a la tarifa plana para mujeres autónomas: "Quiero imaginar que el PSOE no va a estar en contra de las mujeres, supongo que estarán a favor de que puedan emprender y tener una tarifa plana" sentenciaba.