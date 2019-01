Agradecimientos a Errejón por su "servicio a España"

El Mundo dice que "Colau se suma a Carmena y Errejón y ningunea a Iglesias". Y el amo jugando a las niñeras. A ver lo que tarda en volver, peligra la empresa familiar en la que ha convertido al partido. Lo mismo hasta había pensado dejárselo en herencia a los gemelos. Dice El Mundo en el editorial que Podemos está en "colapso". "La crisis de Podemos evidencia su declive inexorable. Sin una estructura orgánica estable, sin cuadros dirigentes solventes y con una ideología caduca, se hunde en el fracaso de la hueca retórica y las falsas promesas del populismo". No vendamos la piel del oso antes de cazarlo, si Errejón gana en Madrid tendremos Podemos para rato. Sobre la huelga de los taxis, "guerra" más que huelga, Rosell está que trina. "Altercados y agresiones que se han saldado con arrestos. Cualquier reivindicación sensata pierde su legitimidad cuando quien presta un servicio público se aprovecha de su situación de privilegio, desatiende su función sin ni siquiera ofrecer unos servicios mínimos y se sirve del chantaje de la violencia para reclamar sus demandas". Como ya comprobamos en verano, el sector del taxi se ha infectado del virus podemita, y allá donde está Podemos hay violencia. Arcadi Espada se dedica a criticar que Casado lleve el 155 en su programa. "Su propuesta es, ciertamente, radical. De una frivolidad radical (…) El 155 es inútil total para acabar con el nacionalismo. La ley no sirve, porque el nacionalismo, aunque fuera de la moral, está dentro de la ley". Seguro que Casado piensa que si gana las elecciones darán razones para intervenir la autonomía. En cuanto a Andalucía, un hecho insólito. "Rivera intenta robar el foco a Moreno con un encuentro exprés con sus consejeros". No solo a Moreno, también a Juan Marín. Cuando Rivera se pone a hacer el tonto lo borda. ¿Qué pintaba Rivera ayer en Andalucía? Su afán de protagonismo –ya lo hemos visto antes intentando esconder a Arrimadas– es tan patético que da grima. Rivera, intenta no caer gordo, que das vergüenza ajena.

El País dice que "Errejón tiende la mano a Podemos después de renunciar a su escaño". Sí, la mano que empuñaba el puñal que le clavó el otro día, no te joroba. El editorial llora por Podemos. "Un Podemos irrelevante sería hoy una mala noticia, no solo para el PSOE, que le ha tratado como posible socio y ve desaparecer un espacio a su izquierda que difícilmente podrá absorber, sino porque realmente el movimiento fue capaz de detectar una necesidad política". Venga, venga, no será para tanto, hemos vivido muchos años sin podemitas tan ricamente. "Podemos supo ser un revulsivo democrático, y sería malo que desapareciese carcomido por la vieja política". ¿Podemos democrático? Podemos son unos sectarios, intolerantes, excluyentes y agresivos, lo contrario de la democracia. Víctor Lapuente aconseja a Iglesias que se baje del burro. "La dirección de Podemos puede dejar que Errejón reproduzca la exitosa coalición de Carmena o presentar una candidatura propia, precipitando probablemente el fracaso de ambas formaciones. Racionalmente los dirigentes morados deberían aceptar la oferta de Errejón". Hombre, ¿doblar el espinazo ante Errejón? Perdería toda la autoridad. Que no, Pablo, saca testosterona, quedarías como una nenaza. Enrique Gil Calvo nos tranquiliza. "La pareja de Galapagar le ha impuesto su veto para demostrar su absoluto mando en plaza. Y con ello el proyecto entero de Podemos amenaza con hundirse, arrastrando en su naufragio a toda la izquierda". También podría suceder que al no tener a la extrema izquierda ultrarradical tirando de él, el PSOE volviera a centrarse, a ser normal. "Ocho años de una ilusión colectiva que ahora esfumado". Habla por ti, chaval, tu ilusión ha sido una pesadilla para muchos.

ABC dice que "Errejón entrega su acta de diputado por las presiones del pablismo". Y un cuerno, dejó su acta como un acto de campaña, anda que no se le notó. Errejón no es idiota, sabía perfectamente las consecuencias de rebelarse contra el Amado Líder y señora. Bieito Rubido ve a "Podemos en descomposición". Yo no sacaría el champán todavía. "La dimisión de Errejón pone la crisis de Podemos a un paso de la escisión formal". Total, que tendremos dos Podemos en lugar de uno. "Pablo Iglesias, como exponente cualificado del autoritarismo comunista, no hace otra cosa que eliminar políticamente a sus adversarios, aunque, en este caso, la apuesta puede salirle muy cara. La pregunta ahora es qué va a pasar en la extrema izquierda, porque el movimiento de salida de Errejón no será gratuito". En ascuas, estamos. Errejón "es la cara amable de Podemos, aunque no menos doctrinario que su camarada Iglesias". Es que para ser más amable que Iglesias tampoco hay que hacer muchos esfuerzos. Luis Ventoso da las gracias a Errejón por "dinamitar Podemos, un servicio a España que le agradecemos". Si realmente eso sucede, le ponemos una estatua en la Puerta del Sol. Cuartango se pone blandengue. "No hay nada en la vida que justifique la traición a un amigo porque anteponer los intereses a los vínculos personales es como clavarse un puñal en el vientre". Ana Isabel Sánchez le saca de su error. A ver, Iglesias envió a Errejón "a morir a Madrid" y estaba "preparando el terreno para cortarle la cabeza tras su derrota, ese era todo su plan. Matarle políticamente". Vamos, que Errejón ha actuado en legítima defensa.

La Razón dice que "Errejón deja su escaño para refundar Podemos", y que "volverá a disputar a Iglesias el liderazgo si logra un buen resultado electoral". Eso promete. Y esta vez solo podrá quedar uno, qué emoción. Como gane Errejón le veo desahuciado de la mansión de Galapagar. Dice el editorial que "es un paso sin retorno en su ruptura con la formación que fundó junto a Pablo Iglesias". Un movimiento defensivo porque, visto lo de Andalucía y que Podemos cae en las encuestas, no había que ser un lince para prever que se la pegaría en Madrid, "lo que pondría muy difícil su futuro político, según se lo había planificado Iglesias". "El poder acumulado por la actual dirección de Podemos está concentrado absolutamente en Pablo Iglesias e Irene Montero y la vigilancia de un implacable comisario político como Pablo Echenique" –más malo que un dolor–. "Errejón hace amagos de encarnar el perfil socialdemócrata clásico consciente de que asaltar los cielos era un exceso de folclore bolivariano". A ver qué tal le sale la jugada. Marhuenda también tiene unas palabras para ese grupo de gamberros violentos en que se ha convertido el colectivo de taxistas. "Todo puede negociarse, lo inaceptable es que se quiera imponer, ya no con una huelga total en la que los únicos perjudicados son los usuarios, sino hacerlo por la fuerza, con violencia y causando graves daños. Las agresiones a conductores y coches VTC –y periodistas– solo perjudican al sector del taxi, cuyos argumentos perderán toda la razón". Como no se extraigan los podemitas que se les han metido dentro lo veo difícil, al contrario, hará metástasis.