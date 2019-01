Rivera: "No podemos mentir a los taxistas, en el futuro no habrá ni conductores"

Al día siguiente de ser increpado en la estación de Atocha en Madrid por los taxistas, la casualidad quería que Albert Rivera protagonizara, en el Hotel Palace, un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum patrocinado, entre otras entidades, por Cabify. El líder de Ciudadanos aludía a ello en su intervención inicial, elogiando a las empresas tecnológicas emergentes, entre las que también citaba, reiterada y elogiosamente, a Amazon.

"Formo parte de esos locos que creen que los ciudadanos pueden elegir cómo comprar, cómo consumir cultura, cómo transportarse, dónde comprar sus billetes de avión" ironizaba Rivera, quien entrando en materia sobre el conflicto, no sin antes presumir de ser "de los pocos políticos que usan taxi", arremetía contra el Gobierno por haberse quitado el problema de encima trasladándolo a las administraciones locales, en referencia al decreto sobre las VTC que salió adelante a final de 2018, con el voto en contra de Ciudadanos.

"Esto es un asunto nacional que va a acabar siendo europeo" sentenciaba, abogando por convocar a las partes para solucionar un conflicto provocado, a su juicio, por una "hiperregulación" del sector del taxi. El presidente de la formación naranja se atrevía incluso a dar una solución en forma de "tasa de conversión, como se ha hecho con otros sectores".

Mirando al futuro, Rivera vaticinaba que en una década "no habrá conductores, se está avanzando mucho en los coches autónomos". El líder naranja considera que esa realidad obliga a "no mentir" a los taxistas, ya que en el futuro deberán buscar otros empleos.

HILO (1/3)

Recién llegado de Sevilla me he encontrado esto en la estación de Atocha. Me consta que hay muchos taxistas respetuosos y que legítimamente defienden su interés, pero con insultos y agresividad no lograrán convencer a los usuarios. pic.twitter.com/I27qlcBgEH