Rocío Ruiz, nueva consejera de Cs, sobre la Semana Santa: "Son desfiles de vanidad y rancio populismo cultural"

Rocío Ruiz, nueva consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, piensa que las procesiones de Semana Santa "son desfiles de vanidad y rancio populismo cultural". Así se expresó la consejera de Ciudadanos en un artículo en un diario de Huelva. Ciudadanos gobierna con el PP gracias al pacto con Vox en el que defienden la protección de la cultura popular como el flamenco y la Semana Santa

Artículo de Rocío Ruiz

En 'Las monedas de Judas' desgrana su parecer acerca de una de las fiestas más sagradas y populares de Andalucía. Para empezar, se pregunta: "¿Cómo es posible que gente que se auntocalifica de 'cofrade' y de 'católica' siga rezumando odio por los cuatro costados?". Porque, según ella, "abundan los cofrades que solo acuden para vestirse de nazarenos un día o dos al año y, todo el tiempo restante, pasan de Dios, de la Iglesia y hasta de los cultos de su propia cofradia". Algo que parece pecado capital para Rocío Ruiz.

Llevando la falta de respeto por esta tradición cristiana a la máxima potencia, la nueva consejera de Igualdad se queda "con la fiesta pagana que favorece el turismo y llena la caja de los bares y tabernas" y pide que "no me vendáis la burra de la religiosidad profunda, de los llantos sentidos por el prójimo que sufre, de los que se llenan la boca con vivas y oles vacuos. No nos engañemos, las procesiones de Semana Santa son desfiles de vanidad y rancio populismo cultural, rescatadas de la historia medieval como espectáculo incluso tenebroso".

Y va más allá, lo califica como "entretenimiento de la plebe" y se refiere a las tallas de la Virgen y de Jesús que portan los costaleros son "enormes trozos de madera decorada con costosos vestidos".

Para Rocío Ruiz, su religión es "el hombre sagrado para el hombre" ya que en esa semana "se venden en oferta los grandes cristianos, los hermanos de Cristo. Cuando lleguen a casa y se despojen de sus exquisitas vestiduras, volverán al lado oscuro". Una generalización en la que engloba a los "inseguros, insatisfechos, acaparadores, iracundos, celosos y maltratadores".

Esta ex profesora de instituto termina dando la receta para sobrevivir a la Semana Santa: "Para sobrevivir a cada semana fantástica de la virtud y la doble moral, suelo escaparme a otros mundos donde no hay ni un rastro del olor a incienso". Y dice que cruza el mar hacia el otro lado del Atlántico "para no olvidar que somos mestizos, que fuimos, afortunadamente, parte de esa espléndida, avanzada y culta civilización árabe".

La nueva consejera de Ciudadanos tendrá que verse las caras con los doce diputados de Vox y con el PP, que en el punto 14 de su acuerdo firmaron una "Ley de Protección de la Cultura Popular y de las Tradiciones del mundo rural, que incluirá el flamenco y otras expresiones folclóricas, las tradiciones, las artesanías, la Semana Santa, etc".