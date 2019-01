Podemos e IU desean que fracase "el golpe de Estado": "¡Venezuela se respeta, carajo!"

Pablo Iglesias y Alberto Garzón han deseado este miércoles que fracase lo que han llamado "golpe de Estado en Venezuela", tras conocerse que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se ha autoproclamado "presidente encargado" con el reconocimiento de numerosos países como EEUU.

El líder de Podemos, que ha tardado más de dos horas en pronunciarse tras conocerse la noticia, ha pedido en Twitter que "España defienda la legalidad" y no "un golpe de Estado". "A Trump y a sus aliados no les interesa la democracia y los derechos humanos en Venezuela, les interesa su petróleo. España y Europa deben defender la legalidad internacional, el diálogo y la mediación pacífica, no un golpe de Estado", ha asegurado en la red social.

A Trump y a sus aliados no les interesa la democracia y los derechos humanos en Venezuela, les interesa su petróleo. España y Europa deben defender la legalidad internacional, el diálogo y la mediación pacífica, no un golpe de Estado — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 23 de enero de 2019

Podemos además ha enviado un comunicado en el que cargan contra Trump por haber "reconocido a un presidente no electo en Venezuela con el apoyo de Gobiernos como el de Duque en Colombia y Bolsonaro en Brasil. Es una decisión unilateral, peligrosa y de una gravísima irresponsabilidad, que busca propiciar un enfrentamiento civil (y quién sabe si una intervención militar) en Venezuela, lo que generaría una situación incontrolable y un sufrimiento extremo a ese mismo pueblo venezolano al que dicen defender", afirman los morados.

"Es desolador observar cómo la derecha española, pensando en obtener réditos electorales de una situación grave y peligrosa, se suma de forma completamente irresponsable a esa operación comandada por Trump", añade el texto. El comunicado finaliza diciendo que "lo que corresponde a la comunidad internacional, y en particular a la Unión Europea y a España por sus especiales vínculos con el país, es precisamente lo contrario. Es intentar contribuir a resolver de forma pacífica y democrática la crisis política y económica que vive Venezuela, y no alentar el enfrentamiento, un golpe de Estado, o una intervención militar que sería desastrosa para su población".

"Creemos que el diálogo en política siempre es mejor que alentar el conflicto. Y que bajo ningún concepto puede llamarse demócrata quien aliente o justifique un golpe militar o una guerra en Venezuela", terminan.

Apoyo a Maduro

Desde Izquierda Unida han dado un paso más en su propio comunicado en el que aseguran que "rechazan el Golpe de Estado de Juan Guaidó en Venezuela, liderado por la derecha golpista bajo el amparo de EEUU", y en el que muestran "todo su apoyo al pueblo soberano venezolano y al legítimo gobierno de Nicolás Maduro". "¡Venezuela se respeta, carajo!", dice la formación comunista parafraseando a Maduro.

esde IU rechazamos el Golpe de Estado de Juan Guaidó en Venezuela, liderado por la derecha golpista bajo el amparo de EEUU. Todo nuestro apoyo al pueblo soberano venezolano y al legítimo gobierno de @NicolasMaduro.

¡Venezuela se respeta, carajo!

"Ojalá fracase"

El líder de IU, Alberto Garzón ha sido el más explícito deseando que este movimiento "fracase". "Golpe de Estado en Venezuela. Se ha gestado durante años y tampoco es el primero. Ojalá fracase también este para que se preserve la paz y el diálogo y se rechace la injerencia externa capitaneada por el Gobierno de EEUU", ha escrito también en Twitter.