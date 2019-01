La perversa advertencia de Pablo Iglesias a Pedro Sánchez sobre Errejón

El Mundo dice que "los taxistas amenazan con endurecer la protesta junto a los chalecos amarillos". "Colapsan con total impunidad Barcelona y Madrid y advierten de que cerrarán la frontera con Francia e impedirán hoy el acceso a Fitur". ¿Pero qué coño es esto?, ¿el salvaje Oeste? ¿Para qué se creen las autoridades que les pagamos el sueldo? Exigimos que actúen y que lo hagan ya. Dice el editorial que "el Estado ha asistido pasivo a los graves altercados protagonizados por los taxistas en Madrid y Barcelona. Para condicionar las negociaciones con la Administración se recrudecen las protestas, colapsando ciudades y formando barricadas humanas. Los taxistas siguen chantajeando al Gobierno con una amenaza inadmisible: o sus exigencias o la "guerra". La impunidad con la que actúan debe acabarse". ¡Qué vuelva Pepiño Blanco! Federico Jiménez Losantos aclara lo del moderado Errejón. "No comparto la opinión generalizada de que el golpe contra Iglesias en Podemos suponga el fin de esa organización comunista. Al revés: las siglas de Iglesias estaban de capa caída y Errejón le permite a Podemos revocar la fachada sin cambiar el interior, darle aire de novedad a un simple cambio de guardia". "La Sexta apoya a Errejón. El líder cambia; el proyecto y las nóminas, no". José Luis Villacañas, sin embargo, está enternecido, rendido al podemismo. Pablo e Íñigo "no están ofreciendo un espectáculo nefasto, sino que ambos juegan la lógica de la política con seriedad, fidelidad y profundidad". Sí, a mí también se me ha puesto la cara de emoticón ojiplático. "Dos personas de indudable valía se dejan trozos de piel y de corazón ante nosotros y lo han hecho de forma transparente, porque tienen dos ideas políticas diferentes". ¿Trozos de piel y corazón? Villacañas, que nos vas a hacer llorar. Las ideas políticas de Errejón y Pablo son crispar y dividir a la sociedad, además de cobrar, pero esto lo comparten con todos los políticos.

El País está preocupado porque "Podemos inflige una derrota al Gobierno por la ley de alquileres". Tranquilo hombre, al final no llegará la sangre al río. Como dice al final del párrafo, "pese al encontronazo, PSOE y Podemos aseguran que mantienen su alianza con vistas a la votación de los Presupuestos". Podemos no va a provocar ahora la caída de Pedro Sánchez, no está en su mejor momento. En cuanto a la guerra de los taxistas, dice que "Uber y Cabify amenazan con dejar Barcelona por las cesiones al taxi". Xavier Vidal Folch se pronuncia contra la violencia pesetera. "La libertad de expresión y de manifestación, sí. Pero no deben derivar en patente para ocupar ciudades de forma que se restrinja gravemente, de forma continuada y con amenazas y violencia de la libertad de circulación de los demás. Y su integridad: periodistas o competidores". Es el primer gesto de solidaridad que leo con nuestra compañera Elena Berberana, agredida por los taxistas. Es curioso que venga de El País. Se agradece, señor Vidal.

ABC titula: "Atascados". Bieito Rubido cree que "los taxistas pueden llevar razón en algunas demandas pero, con su actitud, están perdiendo la batalla mediática y miles de clientes". Según últimas noticias que me llegan les importa "una mierda los ciudadanos", literalmente. Bieito culpa directamente a Ábalos, que "se ha lavado las manos de un modo indolente e irresponsable". Como Marlaska. Bieito se hace la pregunta del millón: "¿Para qué quiere el gobierno del país este PSOE?". Yo misma le contesto. Para que Sánchez y señora se paseen por el mundo en Falcon y por la jeta. Hoy, sin ir más lejos, está en Davos.

La Razón dice que "Podemos castiga a Sánchez y evidencia sus 84 diputados". Fernando Rayón dice que el "aviso de Podemos al Gobierno" es por lo de Errejón. "Podemos vuelve a tener al Gobierno donde querían: es sus manos. Y de paso, manda un aviso para antes y después de los pactos de mayo… vista la jugada de Errejón". Chico, que maniobra tan artera. Marhuenda pide a Ábalos que aparezca de una vez en el conflicto del taxi, que para algo le pagamos el sueldo. "El grado de enfrentamiento es tal que se ha abierto un verdadero problema de orden público. La agresividad ha ido en aumento favorecida por la falta de un interlocutor por parte de las administraciones". Vamos, la ley de la selva y el gobierno a por uvas.