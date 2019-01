Rivera trata de forzar una votación del Congreso para reconocer a Guaidó

Albert Rivera sigue tratando de encabezar la iniciativa política de la oposición para que España reconozca a Juan Guaidó como presidente provisional de Venezuela, una postura que comparte con el PP. Por ello, el líder de Ciudadanos registraba personalmente este jueves en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley para que dicho reconocimiento sea votado por la Cámara Baja.

Lo hacía acompañado de Leopoldo López, padre del líder de Voluntad Popular encarcelado por el chavismo y estrecho colaborador de Guaidó. Ambos se dirigían después a la puerta de los leones, donde ante decenas de opositores venezolanos Rivera apelaba a los lazos históricos con Venezuela para volver a exigir a Pedro Sánchez el reconocimiento que ya ha hecho buena parte de la comunidad internacional: "España, por motivos históricos, por motivos políticos, tiene que estar a la cabeza, y no a la cola de ese reconocimiento".

Para el líder naranja "la historia no nos perdonaría que por cálculos parlamentarios, por cálculos políticos, el Gobierno de España no lo hiciera".

El padre de Leopoldo López no sabe "qué le pasa" a Borrell

El texto de la propuesta de Ciudadanos, que según Rivera obligará a los grupos a "decidir si están con la democracia en Venezuela o con la dictadura", defiende la actuación de Guaidó amparándose en el artículo 233 de la Constitución Bolivariana. Según la Carta Magna venezolana, el presidente de la Asamblea Nacional debe asumir la presidencia si el Ejecutivo tiene "una falta" y eso es lo ocurrido al no haberse producido el juramento de Nicolás Maduro, como es preceptivo, ante la Asamblea Nacional.

Ciudadanos llevará una iniciativa idéntica a todos los ayuntamientos de España en los que tiene representación.

Leopoldo López, por su parte, lamentaba las dudas del Gobierno español, y en particular advertía contra las palabras del ministro de Exteriores, Josep Borrell, a quien recomendaba "pasearse por Venezuela". López afirmaba, además, que "no sé qué le pasa a él a veces, cuando dice que hay que volver al diálogo. Son unos sátrapas los que están en el Gobierno. Eso no son gente decente, no van a celebrar unas elecciones decentes" concluía.