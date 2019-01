Torra avisa de que asistirá "dentro de la sala" a varias sesiones del juicio a los golpistas

El presidente de la Generalidad, Quim Torra, tiene intención de asistir a la primera sesión del juicio a los golpistas en el Tribunal Supremo y a cuantas le convenga a efectos propagandísticos. "Iré a Madrid y estaré dentro de la sala del juicio. Estaremos yo y el vicepresidente Pere Aragonès. Es normal que les prestemos (a los encausados) todo nuestro apoyo", ha declarado el dirigente separatista en la emisora Rac 1, propiedad del grupo Godó.

Según los cálculos de Torra, el juicio "será un punto de inflexión" y "todos los focos deben estar puestos en el Supremo". El separatismo prepara la vista como un espectáculo propagandístico al calor del interés internacional por la suerte judicial de los cabecillas del golpe. Sin embargo y tras glosar el hecho de que todas las miradas confluirán en las sesiones del Supremo, Torra ha comentado que por las mismas fechas del comienzo del juicio, en torno al 5 de febrero, viajará a Bruselas para rendir visita a Puigdemont. El prófugo teme quedar en el olvido en favor de Oriol Junqueras y quienes no le acompañaron en la fuga, que previsiblemente acapararán todo el protagonismo durante las próximas semanas.

Escribirá a Sánchez

En cuanto a las sentencias, Torra ha insinuado que si implican penas de prisión proclamará otra vez la independencia en el Parlament. "Si la sentencia es de penas de prisión, escribiré al presidente Sánchez para explicarle mi desacuerdo y pediré comparecer en el Parlament y presentar una propuesta para ver si tiene el apoyo de la cámara".

Cuestionado sobre el sentido de esa propuesta, Torra no ha descartado la denominada por el separatismo DUI (declaración unilateral de independencia), pero ha apelado singularmente a la prudencia: "Todos tenemos cosas pensadas y todos estamos hablando de cómo resolveremos la situación, pero necesitamos la aprobación del Parlament. Necesito un punto de prudencia y me interesa que ahora pongamos el foco en el juicio político porque ahora sí tenemos un interés internacional que puede ser decisivo". "El mundo entiende muy bien esta aberración jurídica que ha pasado aquí y con eso ya tenemos media partida ganada. Estamos en los periódicos de todo el mundo, las organizaciones de derechos humanos hablan de la deriva del Estado español y hay un cambio muy importante en el conocimiento internacional del caso catalán", ha abundado Torra.

"No creo que hagamos el ridículo"

En cuanto a las agudas diferencias en el flanco separatista, el representante de Puigdemont ha dicho que "me aterra la incapacidad para ponernos de acuerdo en un momento crucial como este. No creo que estemos haciendo el ridículo, pero a veces el independentismo de partido expresa opiniones que despistan a la ciudadanía y no se acaban de entender".

También ha insistido en la necesidad de plantear listas conjuntas con ERC y dado por descontado que la consejera de Presidencia y portavoz, Elsa Artadi, abandonará el gobierno regional para formar parte de la candidatura del preso Joaquim Forn como número dos y virtual alcaldable.