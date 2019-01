El Gobierno se niega a reconocer a Guaidó y pide a Maduro que convoque elecciones

El Gobierno español ha propuesto a la Unión Europea que fije un plazo temporal concreto para que el régimen de Nicolás Maduro convoque elecciones libres en Venezuela y, caso de no cumplir esta condición, reconozca a Juan Guaidó como presidente interino del país.

Así lo ha explicado el ministro de Exteriores, Josep Borrell, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha señalado que en estos momentos está reunido el comité político preparatorio del Consejo de Exteriores de la UE analizando esta propuesta.

"Si en un plazo muy razonablemente corto no se pone en marcha la convocatoria de elecciones que tengan garantías, entenderemos que no existe la voluntad política de hacerlo y pasaremos a tomar otra clase de decisiones", ha dicho Borrell.

El objetivo, ha argumentado, es dar "un tiempo mínimo, necesario, para dar una oportunidad" a Maduro para que convoque elecciones "justas y libres".

"Si resulta que no las quiere convocar o no da las garantías suficientes, tendremos que encargar la tarea a otra persona a la que tendremos que reconocer como presidente interino para convocar otras elecciones", ha manifestado.

Borrell ha insistido una y otra vez en que no iba a concretar el plazo que la UE daría a Maduro pero ha dicho que tiene que ser "corto", porque la situación es "insostenible" y no se puede perder la ocasión de que la oposición venezolana haya actuado "por primera vez de forma conjunta, unida y fuerte". "No podemos decir si siete días, diez días, dos semanas, pero necesariamente corto", ha apostillado.

Ha confiado en que los miembros de la Unión apliquen la propuesta de España "de forma unida" porque "ciertamente nos daría más fuerza -ha dicho-" y ha recalcado que España "ha liderado" la iniciativa en la UE con el compromiso personal del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"España ha trabajado mucho, no vamos a remolque de la Unión Europea, remolcamos a la Unión Europea dados los enormes lazos culturales y humanos con Venezuela", ha dicho Borrell, quien ha pedido a los partidos de la oposición, sobre todo al PP y Cs, que no aprovechen la situación para erosionar al Gobierno.

Borrell aboga por que la UE apoye su propuesta y señala en ese sentido que la mayoría "están por la labor", aunque las discusiones continúan.

Preguntado por si el Gobierno mantendrá esa propuesta aunque no cuente con el apoyo de la UE, Borrell no ha querido adelantar nada porque entiende que sería presionar en las negociaciones que se están desarrollando en Bruselas.

Sin embargo, ha dicho que "España no permanecerá inactiva" porque "tiene una clara voluntad de acción en beneficio de la restauración de la democracia en Venezuela".

Sobre la posibilidad de reconocer al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente del país, Borrell ha respondido que no se reconocen Gobiernos, sino Estados.

Así, ha dejado claro que España no reconoce "la legitimidad" del régimen de Maduro, en la medida en que no ha sido elegido "en unas elecciones que merezcan ese calificativo" pero tiene embajadores en el país.

"Un reconocimiento político tiene la virtualidad de ese reconocimiento, pero no tiene efectos mágicos", ha declarado. El titular de Exteriores afirma que la situación es "insostenible para el pueblo venezolano y ya no vale andar con más dilaciones". "Ya no estamos en un proceso de diálogo que se pueda eternizar", ha dicho Borrell.

El ministro ha mostrado especialmente la preocupación de España por las al menos 26 muertes que se han producido desde el miércoles en el país: "La violencia en las cales y la represión indiscriminada ha provocado ya 26 muertos, la cifra aumenta cada día".