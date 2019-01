La ANC estalla y humilla al gobierno de Torra con un vídeo sobre sus mentiras

A pocos días de que los Jordis y los exconsejeros de la Generalidad presos sean trasladados a Madrid para la celebración del juicio en el Tribunal Supremo, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) se ha sumado a la bronca entre las diversas facciones separatistas con un vídeo en el que reprocha al ejecutivo de Quim Torra el incumplimiento sistemático de todas sus promesas tras el 1-O y su carácter "autonomista".

El balance de la ANC es demoledor. Recuerda que el gobierno "efectivo" de la Generalidad se comprometió a "investir a Carles Puigdemont, restituir el gobierno legítimo, aprobar las 16 leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional, recuperar el pleno funcionamiento de la hacienda catalana y crear una asamblea de cargos electos" y que no ha cumplido en nada. Acto seguido, se preguntan si de verdad derribarán el Gobierno de Sánchez si no accede a la autodeterminación y si realmente no acatarán las sentencias, tal como Torra y sus consejeros van diciendo cada vez que tienen oportunidad. En el vídeo también se reprocha a la Generalidad que su actuación no responde precisamente al "mandato del 1-O" ni parece encaminada a "construir un estado independiente en forma de república", que son otros de los mantras habituales de Torra.

La ANC ha radicalizado su discurso desde que los partidos han puesto en duda su eficacia como catalizador del separatismo. Ante el intento de reducir su papel en favor de Òmnium, la dirección de la ANC decidió impulsar un proceso de primarias para designar candidatos propios a las municipales, lo que ha generado todavía más rechazo de los dirigentes políticos frente a la entidad ahora dirigida por Elisenda Paluzie, que se ha convertido en la nueva Marta Rovira del independentismo por sus posiciones irredentas.