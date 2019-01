El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este sábado iniciar una auditoría que se centrará en primer lugar en catorce entes públicos, entre ellos la RTVA, así como iniciar los trámites para bonificar el impuesto de Sucesiones y Donaciones en los próximos meses.

El presidente, Juanma Moreno, y el vicepresidente, Juan Marín, han anunciado en rueda de prensa estos acuerdos, que han sido las dos primeras decisiones del Consejo de Gobierno, reunido por primera vez en Antequera (Málaga).

El Gobierno ha encargado a la Intervención General de la Junta que incluya en su plan de control financiero de 2019 una auditoría para comprobar la distribución de competencias entre consejerías y agencias, así como estudiar si cumplen objetivos y si son eficaces.

Esta actuación de la intervención general, que es prioritaria, se realizará sobre doce agencias públicas empresariales y deberá tener su informe en 45 días, es decir, a mediados de marzo.

Asimismo, el Gobierno encargará a la Cámara de Cuentas de Andalucía que audite la RTVA y Canal Sur Radio y Televisión S.A., para estudiar la eficacia y eficiencia en la prestación del servicio público.

Moreno, que ha recordado que la auditoría no supondrá gasto extra, ha explicado que "no busca estar buceando en el pasado", pero ha opinado que "para levantar un nuevo porvenir" necesitan conocer "con el máximo detalle" qué órganos instrumentales, fundaciones o empresas están duplicadas y cuáles "no tienen sentido".

Bonificaciones del impuesto de Sucesiones

Por otra parte, sobre el impuesto de Sucesiones y Donaciones, se insta a la Consejería de Hacienda a llevar a cabo la actuaciones necesarias para bonificarlo al 99 por ciento, un proceso que culminará "en los próximos meses", para cónyuges y parientes directos.

En el Grupo I se beneficiarán los descendientes y adoptados menores de 21 años; mientras que en el Grupo II, los descendientes y adoptados de 21 años o más, los cónyuges, los ascendientes y los adoptados podrán acogerse a la bonificación.

Además, se mantendrá la reducción autonómica de un millón de euros, con la intención de no perjudicar las adquisiciones por herencias hasta dicho importe, ya que de otro modo tendrían que pasar de no tributar a hacerlo por el 1 %.

Moreno ha manifestado que quieren estar "en el 'big five'" de las comunidades con menos presión fiscal y ha calculado el impacto en la recaudación autonómica en unos 40 millones.

Presupuestos para "principios de julio"

Juanma Moreno también ha anunciado que el nuevo Gobierno de coalición de PP-A y Ciudadanos (Cs) "empieza a trabajar desde ya" en la "parte técnica" que requiere la elaboración de los Presupuestos de la comunidad para este año 2019, si bien ha señalado que, a día de hoy, es "técnicamente imposible" aprobarlos "antes de junio o principios de julio".

En esa línea, el presidente de la Junta ha querido dejar claro que la "intención" de su Ejecutivo es "sacar un Presupuesto lo antes posible", porque Andalucía "necesita" unas cuentas nuevas que "marquen las prioridades del nuevo Gobierno" y no tener prorrogado el de 2018, como actualmente sucede.

Moreno también ha expresado la "sorpresa" que le ha causado el "impacto" que, según ha explicado, tienen en las cuentas autonómicas las "sentencias condenatorias" a la Junta de Andalucía.

A pesar de que apenas lleva una semana al frente del Ejecutivo andaluz, ha reconocido que le ha "sorprendido mucho" el "impacto en las cuentas públicas de las distintas sentencias condenatorias a la Junta respecto a pagos, que supone un menoscabo de fondos públicos para la Administración andaluza", algo que "habrá que analizarlo con detalle". De hecho, el jefe del Ejecutivo andaluz ha avanzado que este asunto deberá ser "fruto de un estudio pormenorizado", del que darán cuenta a los andaluces.