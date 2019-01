Hace diez días, Irene Montero acusaba a Iñigo Errejón de engañar a Podemos y "dinamitar todos los puentes" para crear una candidatura conjunta para la Comunidad de Madrid. Pero la dimisión de Ramón Espinar y la presión de los barones del partido para que negocien ha hecho que la dirigente morada rebaje el tono y rectifique su postura, al menos, en público.

Durante la mañana de este lunes, Montero ha ofrecido dos declaraciones a los medios. En la primera de ellas, se ha abierto a negociar con Errejón para conformar una lista única. En la segunda, ha matizado esta postura. Ha aclarado que no buscan una "negociación de igual a igual", sino que Podemos construirá una candidatura junto a Izquierda Unida y "después", invitarán al partido de Errejón, como a muchos otros, a sumarse a ella.

Bandazo

Aún así, el bandazo es importante dado que Montero ha pasado de asegurar que los puentes con Errejón estaban "dinamitados" a hablar de "reconstrucción". Un cambio que se produce en un momento clave para Podemos dado que el próximo miércoles, Pablo Iglesias ha convocado a la dirección de la formación, el llamado Consejo Ciudadano Estatal, en el que se decidirá la hoja de ruta a seguir.

En ese encuentro, estarán los 'barones' del partido que han pedido a la cúpula "diálogo y responsabilidad". De ahí esta rectificación, dado que Iglesias y los suyos no podían llegar a esa cita cerrados en banda.

Marcha atrás que no es, en ningún caso, un perdón ya que todavía consideran que Errejón está fuera de Podemos y por ello, no lo esperan en la reunión del miércoles: "Por responsabilidad, no debería venir", ha asegurado la dirigente morada.

No competirán con Carmena

Montero, que en estas declaraciones también ha dejado claro que no va a presentar candidatura propia al Ayuntamiento de Madrid para competir con Manuela Carmena, ha asegurado que "Unidos Podemos tiene que estar presente para ganar al PP, Unidos Podemos está creando un proceso participativo inclusivo en que el todo el mundo pueda participar y está también en disposición de hablar con todo el mundo para llegar a la máxima unidad posible para ganar al PP, que es nuestra prioridad".

Montero también ha explicado que ya están celebrando junto a Izquierda Unida "encuentros programáticos" para crear esa candidatura de Unidos Podemos y después "hablaremos con todos los actores, incluido el partido de Errejón". Todo ello, "antes de las elecciones" del 26 de mayo de 2019.

"Tenemos que hacer el máximo proceso de unidad antes de las elecciones: primero tenemos que construir una candidatura en un proceso lo más participado e inclusivo posible, todo el mundo está invitado a nuestros encuentros programáticos, y después, hay que hablar con todos los actores que, aunque no hayan querido sumarse a ese proceso, quieran que en la Comunidad de Madrid no gobiernen los trillizos reaccionarios (PP, Cs y Vox) y eso incluye, por supuesto, explorar la posibilidad de llegar a un acuerdo con el partido de Errejón", ha insistido la dirigente morada.

Una gestora

Y mientras en público todo son llamamientos al diálogo, en privado Podemos ha nombrado una gestora con la que la cúpula estatal dirigirá el partido en la Comunidad de Madrid.

Este órgano ha comenzado a funcionar este mismo lunes tras la dimisión el pasado viernes de Ramón Espinar como secretario general del partido y está formado por pablistas como el EXJEMAD Julio Rodríguez. La gestora ya ha programado una reunión este lunes con IU Madrid en la que empezarán a negociar una candidatura.