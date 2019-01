La ANC acampará delante de la Generalidad para protestar por el juicio a los golpistas

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) llama a sus afiliados a despedirse de los golpistas presos, que previsiblemente emprenderán este martes viaje a Madrid para ser juzgados en el Tribunal Supremo apostándose en puentes y arcenes con pancartas y banderas, y manifestándose frente a los ayuntamientos.

A través de una carta a sus adeptos, la entidad separatista asegura que "de cara al traslado, realizaremos diversos tipos de acciones, siempre en forma de denuncia de la vulneración de derechos colectivos e individuales, pero en especial el derecho a la autodeterminación, un derecho que ya ejercimos y que pretenden criminalizar". "Por un lado -añade-, las territoriales acompañarán a los presos y presas políticos en los arcenes y puentes a lo largo del trayecto con pancartas y esteladas. Les daremos todo el calor que podamos antes de marchar. Convertiremos esta farsa de juicio en un bumerang contra el Estado".

Además, la ANC ha convocado para las siete de la tarde del martes manifestaciones en las principales ciudades catalanas. Pretenden colocar pancartas en las fachadas de los ayuntamientos con los lemas "#fakejustice" y "#makeamove". Dos días después, se añadirán más pancartas con el texto en inglés "la autodeterminación es un derecho, no un crimen".

Presionar al "Govern"

Pero la ANC no se limitará a manifestarse contra el traslado y el juicio, sino que pretende erosionar y presionar al gobierno regional con una acampada ante el "Palau" de la Generalidad. "Nos debemos plantear -continúa la misiva de la ANC- cómo hemos llegado a esta situación. ¿Por qué tenemos un gobierno autonomista y permitimos que se celebre esta farsa de juicio? La respuesta a estas preguntas es clara para nosotros: por no haber continuado adelante y no haber aplicado el mandado del 1 de Octubre. Por tanto, todas la rabia y la indignación que sentimos por esta situación injusta la canalizaremos y trasladaremos a quien puede revertir esta situación, el 'Govern' y el 'Parlament'. El día después de los traslados, estaremos presentes ante la Generalidad para reclamar qué están haciendo para aplicar el mandado del 1 de Octubre".

Antecedentes de acampada

Cabe recordar que los separatistas ya han intentado montar dos acampadas, una en la plaza de Cataluña, que se disolvió cuando un grupo de personas sin hogar se instaló al lado, y otra en la plaza de San Jaime, donde el Ayuntamiento y la Generalidad, que los Mossos abortaron al cabo de unos pocos días retirando los tenderetes y tiendas aprovechando que los "acampados" no pernoctaban en la plaza.

Los Comités de Defensa de la República (CDR) han prometido hacer acto de presencia en la despedida de los presos y en las manifestaciones convocadas por la ANC. Al tiempo, se preparan para la huelga general convocada por el sindicato Intersindical-CSC, que dirige el asesino de Bultó Carles Sastre. La huelga se realizará el día que comience el juicio y cuenta con el encendido respaldo del presidente de la Generalidad, Quim Torra, así como de ERC. La organización juvenil de la CUP, Arran, también amenaza con acciones contundentes, pero no concreta ni cuándo ni cómo.

La ANC insta a sus seguidores a estar atentos a las redes sociales para los próximos pasos. La intención es trasladar sus protestas a las principales capitales europeas, pero todavía no hay calendario para esas manifestaciones.