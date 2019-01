El Comité Ejecutivo de Ciudadanos ponía en marcha este lunes el proceso de primarias que concluirá con la elección de los candidatos autonómicos y municipales de mayo, aunque primero tendrá lugar la del candidato a las elecciones europeas, que se elegirá el 8 de febrero, siempre y cuando haya algún militante que decida disputarle ese puesto a Luis Garicano.

La cúpula naranja decidía autorizar a dos independientes para las candidaturas en Aragón y Asturias. Así, el periodista Daniel Pérez y el ex rector de la Universidad de Oviedo, Juan Vázquez, serán los hombres respaldados por el aparato para la comunidad aragonesa y para el Principado, de la misma manera que los actualmente diputados en el Congreso Toni Cantó y Félix Álvarez ‘Felisuco’ son los elegidos para la Comunidad Valenciana y Cantabria.

Durante la rueda de prensa posterior a la reunión de la conocida internamente como Ejecutiva ampliada, que reúne en su seno a todos los líderes territoriales, Albert Rivera se comprometía a mantener la neutralidad de la dirección en los procesos de competencia por una candidatura que se produzcan, aunque aseguraba que él, como presidente del partido, tiene un criterio propio: "Que concurran, que gane el mejor. Yo claro que tengo opinión, claro que sé el trabajo que han hecho algunos candidatos. No me he escondido, cuando hablo del trabajo realizado. Hay gente que ha realizado un magnífico trabajo estos cuatro años y no les voy a decir que no lo han hecho".

¿Apoya Rivera a Aguado?

Al hilo de esa contestación, se le preguntaba si tenía opinión sobre las primarias que habrá en la Comunidad de Madrid, donde el afiliado Juan Carlos Bermejo, que ya compitió contra Rivera hace dos años, disputará el puesto al portavoz en la Asamblea de Vallecas, Ignacio Aguado.

Como ya hiciera hace unas semanas en una entrevista en Onda Cero, Rivera hablaba antes de la candidata al Ayuntamiento, Begoña Villacís, por la que no se le había preguntado, que de Aguado, al que evitaba respaldar expresamente: "Estoy muy satisfecho de que en la Comunidad de Madrid Ciudadanos haya crecido tanto, del trabajo que ha hecho Begoña Villacís al frente del Ayuntamiento e Ignacio Aguado al frente de la Comunidad" decía, refrendando sus palabras con una alusión al crecimiento en las encuestas que tanto en la capital como en la comunidad (en línea con lo que ocurre en el resto de territorios) han tenido desde 2015 las siglas naranjas.

Ni una sola palabra de respaldo explícito a Aguado, quien desde que es líder madrileño del partido ha apoyado siempre y de manera visible a Rivera todas y cada una de las primarias a las que ha concurrido, si bien ninguna ha sido lo suficientemente competitiva como para amenazar su liderazgo.

Para concurrir a las primarias de Ciudadanos no es necesario presentar avales, lo que facilita que cualquier afiliado con una antigüedad mínima de nueve meses pueda presentar a cualquier proceso.