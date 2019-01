En plena crisis venezolana y tras el plazo de ocho días que se ha autoimpuesto Pedro Sánchez para reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, el presidente del Gobierno español ha querido poner tierra de por medio para seguir reforzando sus alianzas internacionales con mandatarios defensores del régimen de Nicolás Maduro como Andrés Manuel López Obrador, el presidente mejicano. Moncloa presume de que Sánchez será el primer presidente a quien reciba su homólogo mejicano desde su llegada al cargo con quien estrechará relaciones justo antes de que pueda verse obligado a reconocer a Guaidó.

A Méjico llegará el próximo miércoles 30 de enero y permanecerá hasta el jueves 31 con diferentes actos en su agenda internacional: desde la reunión de trabajo entre ambos presidentes a un desayuno con empresarios españoles, con gran presencia en este país, hasta el habitual encuentro con la colectividad española en la Embajada. Pero la primera parada de esta nueva ‘mini-gira’ centroamericana no será Méjico sino República Dominica en donde su primer acto en la agenda no figura en la agenda oficial del Gobierno porque se trata de un acto de partido.

Nada más arribar a tierras dominicanas, el presidente Sánchez clausurará la Internacional Socialista, según confirman fuentes socialistas a LD. Un acto del que Moncloa evitar dar detalles remitiéndose a Ferraz y que se celebrará antes de su primer acto oficial con las autoridades de República Dominicana.

A las 12.00 hora local llegará el presidente al aeropuerto internacional de Santo Domingo con un margen de dos horas para participar a las 14:00 en la recepción en el Palacio Nacional donde se reunirá con el presidente de la Repúblicana Dominicana, Danilo Medina, con quien firmará varios acuerdos y tratados internacionales.

Previamente, el presidente modificará la ruta de su comitiva presidencial (miembros de seguridad, personal y equipo médico que viajan en la caravana presidencial) para asistir a un acto de partido de la Internacional Socialista (IS) que clausurará Sánchez en calidad de vicepresidente del Consejo Mundial. Un foro al que asistirá más de un centenar de partidos políticos de la Internacional Socialista para debatir sobre diversos temas, desde el multilateralismo, el populismo, las ‘fake news’ o el fortalecimiento de la democracia.

Desde la propia organización del Consejo de la IS no se descarta que la crisis en Venezuela se cuele en el orden del día del debate toda vez que el presidente interino, Juan Guaidó, y varios de los opositores venezolanos al régimen de Maduro, como Leopoldo López, están integrados en la Internacional dado que pertenecen al Partido Voluntad Popular. De hecho, Guaidó ha cosechado el contundente respaldo de la gran mayoría de los países del continente americano, empezando por EEUU y Canadá, y de América Latina en particular (Colombia, Brasil, Chile, Argentina...) a excepción de un reducido grupo entre los que se encuentra Méjico, que mantiene una posición de equilibrismo similar a la de España, con lo que es más que probable que el presidente Sánchez se vea forzado a hacer referencia a esta cuestión.

Un dato significativo: con el presidente dominicano, Danilo Medina, partidario de Guaidó, no ofrecerá Sánchez rueda de prensa; sí lo hará con su detractor y defensor del régimen de Maduro, López Obrador, al día siguiente en Méjico.