Cuatro fueron las mociones de urgencia que se presentaron este martes en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid sobre Venezuela. La de Ahora Madrid esta misma mañana, fuera de plazo. Pero Manuela Carmena permitió que ésta pudiera llegar hasta la sesión plenaria. Sólo el voto en contra de los demás grupos impidió que pudiera ser debatida y votada.

Y es que en palabras de Almeida lo que pretendía hacer Ahora Madrid era "un fraude de ley. Ya sé que ustedes están acostumbrados a los fraudes de ley, vienen de la escuela de Chávez y Maduro y saben cómo hacerlos: no había ningún acontecimiento imprevisible esta mañana", motivo por el cual se admite a trámite una moción presentada en el registro fuera de plazo.

Textualmente la proposición de Ahora Madrid dice así:

En el día de hoy hemos tenido conocimiento de que las conversaciones entre Federica Mogherini (Alta Representante de la UE para la Política Exterior) con Tabaré Vázquez, presidente de Uruguay, podrían traducirse en la celebración de una cumbre internacional donde se analice y se busque una salida negociada a la crisis que atraviesa Venezuela. Por tanto, podríamos encontrarnos ante un nuevo escenario en busca de una salida pacífica y democrática en el que participaría la comunidad internacional. (…) El Papa Francisco igualmente se ha pronunciado en favor de "una solución justa y pacífica para superar la crisis respetando los derechos humanos, señalando también que ‘sería una imprudencia pastoral y haría daño ponerse de unos países o de otros’". (…) Por eso instamos al Gobierno de España: a trabajar con la UE para que se vuelva a la senda de la promoción del diálogo y la paz; rechazar toda forma de violencia e injerencia extranjera en Venezuela; rechazar todo uso de la fuerza por parte del gobierno; instar a todos los actores políticos al respeto de la Constitución venezolana.

El tema de Venezuela "suma en el pleno más proposiciones que Villaverde o Vallecas", comenzó afeando Rita Maestre. "La posición de este equipo de Gobierno, es que lo que creemos que tenemos que hacer es favorecer la resolución pacífica de los conflictos y lo que seguro que no es una buena solución es empeorar más las cosas", dijo la portavoz municipal.

"Para su información, el régimen acaba de decretar que el señor Guaidó no pueda salir del país y le han bloqueado todas sus cuentas", informó Begoña Villacís en su turno de réplica. "Ese es el régimen que están defendiendo ustedes". La portavoz de Ciudadanos insistió en que Maduro "no puede convocar elecciones. Este señor es un tirano y en el imaginario de un tirano este señor ya ha convocado elecciones y lo hizo en mayo del año pasado. Y lo hizo en ausencia de la oposición, con los principales líderes políticos encarcelados o exiliados. Y lo hizo sin ningún tipo de reconocimiento internacional. ¿Qué quieren ustedes?, ¿otras elecciones como las de mayo? A mí las elecciones convocadas por un dictador no me ofrecen ningún tipo de garantía", subrayó. "Maduro no puede convocar elecciones en su condición de usurpador. Y según el artículo 233 de la Constitución venezolana ya tenemos un presidente en Venezuela, que es el señor Guaidó".

La proposición de Ciudadanos constaba de cuatro puntos, y en el primero de ellos se instaba "al Gobierno de España a reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, de conformidad a lo establecido en su propia Constitución". En los demás, se hacía referencia a que el Ayuntamiento capitalino participara en los distintos programas de cooperación al desarrollo en este país.

armena ha vuelto a respaldar la tiranía de Maduro impidiendo con su voto que Madrid, como capital de España, reconozca a @jguaido como presidente interino de Venezuela. Aunque los venezolanos no tengan hoy el respaldo del Ayto, siempre tendrán el apoyo de los madrileños. pic.twitter.com/Q0nd4YmTuC — Begoña Villacís (@begonavillacis) January 29, 2019

"No tienen que borrar tuits, tienen que pedir perdón"

La intervención de José Luis Martínez Almeida también fue muy clara. Y dura en la réplica a Rita Maestre y a la concejal socialista, Érika Rodríguez, que fue la encargada de defender la postura de su partido a este respecto. "La única altura política moral de altura que conoce Pedro Sánchez es la del Falcon. Si de verdad tuviera talla de estadista hubiera liderado en el seno de la UE el reconocimiento de Guaidó como presidente legítimo interino, pero es que ni siquiera hizo el intento".

Y añadió: Sánchez "podía elegir entre Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero; entre la dignidad del estadista o la indignidad del cómplice de la supervivencia del régimen chavista. Y ha elegido a Rodríguez Zapatero". Y afeó a los socialistas lo contradictorio que es decir que "un gobierno es ilegítimo y exigerle que convoque elecciones". Y preguntó a la portavoz del PSOE, Purificación Causapié: "¿Tiene usted mayor garantía democrática de unas elecciones limpias con Maduro de presidente o con Juan Guaidó de presidente?".

Y, dirigiéndose a la bancada de Ahora Madrid, les dijo: "No tienen que borrar ustedes tuits – en referencia a Íñigo Errejón- tienen ustedes que pedir perdón por las políticas que han diseñado y ejecutado en Venezuela y tienen que devolver el dinero que se llevaron a espuertas de los venezolanos".

Carmena acaba de votar en contra en #PlenoMadrid de reconocer a @jguaido como presidente legítimo de Venezuela. Esto no representa a la capital de España ni a los madrileños que estamos todos con la libertad y con los derechos humanos en Venezuela. pic.twitter.com/1zm7mp12k3 — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) January 29, 2019

A diferencia de las demás mociones, la del PP constaba de un único punto: "Que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de España a que reconozca al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela como presidente interino de Venezuela". Tanto el PSOE como Ahora Madrid y la propia alcaldesa, Manuela Carmena votaron en contra.

Ahora Madrid no sólo votó en contra de la del PP sino de todos los puntos de las demás mociones, incluida la del PSOE, que pedía el apoyo del Ayuntamiento al Gobierno de España en su posición respecto a la situación política y humanitaria que atraviesa Venezuela y que se insta al Ejecutivo de la nación a que continúe trabajando para que la Unión Europea adopte una posición común en el inicio inmediato de un proceso político que lleve a unas elecciones libres y creíbles y, si no se convocan, se solicite a la UE al reconocimiento del Presidente de la Asamblea Juan Guaidó como presidente encargado de ostentar la máxima representación de la Asamblea Nacional.