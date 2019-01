Rajoy rompe su silencio en los medios para hablar de fútbol: "Estoy muy a gusto"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy concedió por primera vez, este lunes por la noche, una entrevista desde que salió del poder. Y lo hizo para hablar fundamentalmente de deporte. En Onda Cero, se centró en el Real Madrid, aunque también comentó su rutina fuera de la Moncloa.

Rajoy, que intervino en la pasada Convención Nacional del PP en la que fue ovacionado por los suyos, no habló de política en la entrevista pero sí mencionó su salida del poder para minimizar su cambio de vida. Según dijo, le "ha costado muy poco": "El 31 me fui a dormir a mi casa, el 1 fue sábado, el 2 era la toma de posesión... No me ha costado y francamente estoy muy a gusto", dijo.

El expresidente aseguró que ahora trabaja "de lunes a viernes" y que, como registrador mercantil, puede comer "muchos días en casa" y cena allí "todos los días".

Recién llegado de la entrega de los Premios Anuales del Deporte 2018 que otorga la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid, afirmó que para él "es mucho más cómodo asistir a una gala del deporte" y contó que quiere "volver algún día a ver el fútbol" en el Santiago Bernabéu como abonado.

Horas antes, en la entrega de premios, se pronunció sobre el Real Madrid y vaticinó que Vinicius será un "gran jugador" en el futuro. Sobre la crisis abierta en su equipo, apuntó que "ayer, contra el Espanyol, jugó bien. En el partido de la Copa del Rey ante el Girona y contra el Sevilla, también. En los últimos tres partidos, que son de los que me acuerdo, estupendamente".

También habló del fichaje del exmadridista Álvaro Morata por el Atlético de Madrid y lo comparó con el caso del alemán Bernd Schuster: "Schuster se fue del Barcelona al Real Madrid y al Atlético de Madrid, y continúa por ahí".