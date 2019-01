Jiménez Losantos: “Le están poniendo muy difícil a Rivera el cordón sanitario contra Vox”

El Mundo dice que "Sánchez eleva ahora el tono contra Maduro: ‘Es un tirano’". Claro, es que estaba en la Internacional Socialista y hablaba Pedro Sánchez, no el presidente del Gobierno. Federico Jiménez Losantos elucubra sobre las próximas elecciones. "Si Vox vuelca a la derecha las elecciones en Madrid se hundiría el tinglado de Carmena (…) Errejón no lo tiene fácil: debe facilitar al PSOE la Comunidad y a Cs el Ayuntamiento. Pero ayer errejonistas y pablistas, con la Abuelita Lobo a la cabeza, votaron en favor de la tiranía de Maduro en Madrid. Y así, le están poniendo muy difícil a Rivera la fechoría del cordón sanitario contra Abascal". No adelantemos acontecimientos, la actualidad es vertiginosa y es probable que para entonces el asunto Venezuela haya pasado a mejor vida. Anson, si embargo, bendice un acuerdo Cs-PSOE pero sin Sánchez", como si eso fuera posible. "En las circunstancias actuales, un acuerdo Ciudadanos-Partido Popular, tras las elecciones generales, empujaría a una parte del PSOE a posiciones de izquierda radical. La huelgas se encadenarían, se encresparían las tensiones", lo habitual cuando no gana la izquierda, vaya. "Lo que España necesita es un PSOE socialdemócrata como el de Felipe González, moderado y constructivo. La alianza con Cs garantizaría la estabilidad". Y hasta tiene un líder para sustituir a Sánchez: Borrell. Qué hermosura de Gobierno te ha quedado, Anson. Total, soñar no cuesta dinero.

El País dice que "Guaidó moviliza al poder legislativo para forzar la transición venezolana". Mientras, Maduro "le prohíbe salir del país y congela sus cuentas". ¿No le ha mandado matar? Se nos está ablandando el dictadorzuelo. Bueno, todavía tiene cinco días de los ocho que le ha dado Sánchez para tomar medidas más duras. Y hablando de Sánchez, resulta que ha tenido que tirar de amiguetes de baloncesto para competir con Carmena, después de que todo quisqui le haya dicho que ni de coña. "Pepu Hernández, candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid". Astronautas, actores y ahora un entrenador de baloncesto, este Pedro es un derroche de imaginación. "El campeón del mundo acepta el reto de reflotar a los socialistas en la capital". Suerte, Pepu la vas a necesitar. Menos mal que no tiene nada que perder, el hombre. Pepa Bueno les da un poco de tila a los podemitas para el ataque de ansiedad. Que la división puede ser buena, que no es para tanto. "Nadie puede saber si tres candidaturas en la izquierda dejarían a mucha gente en casa, asqueada por la eterna división; o movilizaría hasta el último voto de los izquierdistas exquisitos, tan felices de poder votar cada uno a su purísimo candidato, no contaminado por las locuras o las traiciones a la causa del líder o la lideresa de la escisión de al lado. Claro que hay que atreverse a concurrir por separado, socialistas, pablistas y errejonistas y medirse, contearse". Y después asumir las consecuencias que tenga en cada casa". Totalmente de acuerdo, ¿a quién le puede parecer mal poder elegir entre izquierda, extrema izquierda o extrema extrema izquierda? Lo mismo hasta suman.

ABC se arriesga a que todos sus ejemplares se queden en el quiosco y abre con Cataluña. "Torra aumenta su escolta porque se ve ‘jefe del Estado’". Claro, claro y yo me veo Agustina de Aragón. Ignacio Camacho analiza la situación de Cs tras la irrupción de Vox. "Si el partido naranja persiste en tender alrededor de las huestes de Abascal un cordón de prevención sanitaria no le va a quedar otro interlocutor posible que la socialdemocracia. Aunque a Rivera tampoco le sirve, según sus propias palabras, mientras Sánchez esté liderándola, y la hipótesis de que el PSOE aparte a su jefe para negociar no deja de ser un pensamiento ilusorio". Bueno, siempre podrá emular a Carmen Calvo y decir que él negocia con el Pedro Sánchez del pacto del abrazo, no con el presidente del Gobierno de separatistas, ultraizquierda y bilduetarras. Ahora lo llaman resiliencia, la capacidad de adaptarse a las nuevas circunstancias en cada momento.

La Razón alerta: "Aviso de Sánchez ante el juicio: o Presupuestos o elecciones". Venga, venga, ya será menos, eso ha sido un farol de la ministra de Hacienda, a Sánchez no le sacas del Falcon ni con agua hirviendo, que no cunda el pánico. Cuenta el periódico de Marhuenda que "Podemos plantea una nueva marca para integrarse con Más Madrid". ¡¿Otra más?! Van a tener que repartir entre sus votantes un libro de instrucciones para elegir papeleta. Julián Cabrera augura un negro futuro a Pablo Iglesias. "A Pablo Iglesias ya no se le venera en el renqueante seno de Podemos como el vigoroso macho alfa al que se seguía sin hacer preguntas como al flautista de Hammelin. Las llamadas a Galapagar sugiriendo tímidamente un arreglo con el "traidor" Errejón han dado paso a la sensación de que es Iglesias el único inconveniente para el apaño. Se barrunta un operación Valkiria" y "claudicar ante el errejonismo". Que hay una pasta en juego. Chungo Pablo, como te pongas muy farruco lo mismo no tienes para pagar la hipoteca de La Navata. Yo que tu me arrodillaría ante Errejón, piensa en los gemelos, cómo van a vivir sin ese piscinón, en una casa de menos de 2.500 metros cuadrados. Galapagar bien vale una humillación.

En La Vanguardia, Enric Juliana está preocupado, su operación PSOE-Podemos-separatistas se va al traste. "Venezuela y la crisis de Podemos refuerzan el eje de las tres derechas". "El tambor que ahora convoca con más energía" es Vox. "La percusión ha cambiado de bando, con ritmos norteamericanos" y "el bloque de la moción de censura es un flan". Vaya Juliana, con lo que te devanaste la sesera para que saliera adelante. Pero claro, no contabas con Vox. En fin, no desesperes, la vida da muchas vueltas.