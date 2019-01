Un día después de llamar "tirano" a Nicolás Maduro por amenazar "con balas y prisión" al pueblo venezolano, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a cambiar de opinión, al menos, en México. En la rueda de prensa junto a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, Sánchez reculó en la contundencia expresada en la víspera contra el régimen venezolano e hizo suyas las palabras del presidente mexicano, firme defensor del régimen de Maduro.

Preguntado por los periodistas españoles sobre las discrepancias entre el Gobierno de España, que está a días de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, y la posición de México de no interferir y respetar la legitimidad de Maduro, el presidente Sánchez trasladó "la necesidad de constituir un grupo de contacto, no solamente de países europeos, sino también países iberoamericanos que pueda propiciar un diálogo entre las dos partes para que se pueda celebrar un proceso de elecciones justas y transparentes" que lleven a que "el pueblo venezolano pueda encontrar una salida a esta crisis".

Sin balas, sin bombas y sin tiranos y haciendo suyas las palabras del presidente López Obrador, uno de los pocos presidentes iberoamericanos que no ha reconocido a Guaidó y que también abogó porque se produzca un diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición. "El diálogo como primer paso. No se pueden imponer las cosas. Primero se tienen que sentar a dialogar las partes. Es un buen avance para el entendimiento que se auspicie el diálogo entre las partes".

Un diálogo "sin reconocimientos" a Guaidó como presidente interino, dejó claro López Obrador porque "a los gobiernos no nos corresponde ese papel". Y añadió: "nosotros podemos llegar sólo a la apelación para que se celebre ese encuentro y ojalá se logre. Una solución pacífica no violenta. Y ahí estamos de acuerdo con España en la petición de diálogo", dijo ante la mirada de Pedro Sánchez y sin dejar lugar a dudas de qué había querido decir el presidente español.

El presidente Sánchez permanecía inmóvil, calculando sus pass, midiendo sus palabras y volviendo al discurso inicial de hace una semana que le acarreó las críticas de PP y Ciudadanos por su tibieza: "El gobierno de España no quiere quitar o poner gobierno sino que, por métodos democrácticos, encuentre la solución de unas elecciones" ante la "crisis social" que vive el país caribeño.

Una cesión ante los postulados de Obrador que no le supuso siquiera un beneficio al no haber conseguido el apoyo al grupo de contacto que el Gobierno de España pretende liderar en el seno de Europa y que se aprobará este jueves en el Consejo de Ministros de Exteriores reunidos en Bucarest, Rumanía Preguntado expresamente por su voluntad de sumarse a ello, Obrador simplemente no contestó.