El PSOE corrige a Pedro Sánchez: no podrá votar a Pepu Hernández en las primarias

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, no podrá votar por su fichaje estrella por Madrid, Pepu Hernández, en las primarias que se celebrarán en la capital. Así lo explican fuentes socialistas a Libertad Digital después de que Sánchez afirmara este miércoles desde México que "yo soy afiliado del partido socialista obrero en Madrid y que, por tanto, votaré en ese proceso de Madrid y que, ya le adelanto, votaré lógicamente por Pepu Hernández".

Pues no votará porque no puede. El líder del PSOE que en su primer mandato como secretario general votaba en la agrupación de Tetuán cambió de casa del pueblo en el segundo mandato. Sánchez vota ahora en la agrupación de Pozuelo a la que pertenece y ello impide votar en las primarias por Madrid ya que sólo votan los afiliados de la capital y no toda la federación madrileña, según han cofirmado las citadas fuentes.

Un desconocimiento de los estatutos por parte del líder del partido que se suma a las informaciones recientes sobre la sociedad patrimonial del ex seleccionador de Baloncesto. Este miércoles en México, Sánchez decía que "al hablar de la candidatura de Pepu se me enciende una sonrisa" y fue el único asunto sobre el que se explayó en el turno de preguntas de la rueda de prensa. Hoy ya no quiere hablar de ‘Pepu’.

Fuentes de su equipo aseguran que no hará declaraciones sobre este asunto en la nueva jornada de trabajo que empieza en México y tampoco se le podrá preguntar. "No está previsto, esto lo resuelven en Madrid".